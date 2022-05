$!Logra tráiler de ‘Avatar 2’ más de 148 millones de vistas en solo 24 horas de su lanzamiento

El primer tráiler de Avatar: The Way of Water está recibiendo muchas visitas y aparentemente ha superado a los tráilers de las películas recientes de Star Wars, publicó el portal latam.ign.com

El avance logró acumular 148.6 millones de visitas en línea en sus primeras 24 horas, esto de acuerdo a lo que Disney señala, es más que los tráilers de las películas recientes de Star Wars. El tráiler debutó exclusivamente en los cines durante el fin de semana, seguido de un lanzamiento en línea el pasado lunes temprano, lo que parece haber generado un gran interés por la próxima película. Solo en China, el tráiler fue visto más de 23 millones de veces.

Por el contrario, eso es más que todas las películas recientes de Star Wars. El primer avance de El Ascenso de Skywalker precisó 112,4 millones de visitas en sus primeras 24 horas, con otras propiedades de Disney como Black Widow alcanzando 116,8 millones de visitas y The Incredibles 2 aumentando 113,1 millones de visitas. Dirigida por James Cameron, Avatar 2 es la primera de numerosas secuelas previstas de Avatar. El primer vistazo a Avatar: The Way of Water llevará de nuevo al espectador de vuelta a Pandora, el exótico planeta de la primera película.