Logra ‘Una batalla tras otra’ ser la mejor película en los Critics Choice Awards

Apenas iniciado el año, cuando aún persiste la decoración decembrina en casas, centros comerciales y calles, dio comienzo la temporada de premios 2026 con la celebración de los Critics Choice Awards.

En la ceremonia, la cinta Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se consolidó como la gran vencedora al conquistar cuatro galardones, en una noche marcada por sorpresas que dejaron fuera a Guillermo del Toro en categorías clave.

Una Batalla Tras Otra se impuso en las categorías de Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Película, confirmando su dominio durante la gala.

Mientras tanto, los máximos ganadores en número de premios fueron Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, y Pecadores, protagonizada por Michael B. Jordan.

La noche continuó con la sorpresa de que Timothée Chalamet se llevó el premio a Mejor Actor, imponiéndose a figuras consagradas como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Ethan Hawke.