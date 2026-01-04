Logra ‘Zootopia 2’ ser la película animada más taquillera de Disney

Zootopia 2 hizo historia en la taquilla mundial al convertirse oficialmente en la película animada más taquillera de Disney, luego de alcanzar mil 460 millones de dólares en ingresos globales.

Con esta cifra, la producción de Walt Disney Animation Studios superó el récord que mantenía Frozen 2 desde 2019, consolidándose como el mayor fenómeno comercial del estudio en el terreno de la animación.

El éxito de Zootopia 2 se construyó a partir de un sólido estreno en Norteamérica y un desempeño extraordinario en mercados internacionales.

China fue uno de los territorios clave para alcanzar la marca histórica, aportando una parte sustancial de la recaudación total, mientras que Europa y América Latina mantuvieron cifras consistentes durante varias semanas en cartelera.