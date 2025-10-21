Logran Los Recoditos colocar ‘De esta no me levanto’ en el número 1 del Chart Regional de Billboard

Banda Loa Recoditos sigue promocionando por todo lo alto su más reciente álbum titulado ¿Que Plán?, del cual se desprende el tema De esta me levanto, mismo que el día de hoy se coloca en la posición #1 del Chart Regional Mexicano de la Revista Billboard. De esta me levanto, que esta semana alcanzó el primer lugar de la radio americana es una balada de desamor que habla de cómo una persona puede levantarse a pesar del dolor que le causa una ruptura amorosa. Y que aunque esto representa un gran esfuerzo no importa el tiempo que pase, se propone salir adelante y superarla, aunque algunas veces sea a través del alcohol.

La agrupación mazatleca sabe que es gracias al apoyo del público lo que les permite colocarse en el número uno del chart regional de la prestigiada Revista Billboard, es por eso que siempre están atentos en traer a sus fans nueva música de calidad. De esta me levanto y el resto de los temas que conforman el álbum, ya están disponibles en todas las plataformas digitales, así como los videos que forman parte de esta producción y que se pueden disfrutar en el canal oficial de Banda Los Recoditos en YouTube.