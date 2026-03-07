Logrará Bad Bunny ser el artista con más hits de mil millones de streams en Spotify

Este logro es alcanzado por muy pocos artistas en el mundo, lo que subraya la magnitud del impacto que el cantante ha tenido en la música global durante los últimos años, especialmente desde que lanzó el álbum Un Verano Sin Ti, en 2022, y que ya acumula más de 20 mil millones de reproducciones, detalla quien.com

En la actualidad, el Conejo Malo cuenta con más de 20 canciones que ya forman parte del llamado “Billions Club” de Spotify, que se trata del exclusivo grupo de temas que han superado los mil millones de streams en la plataforma.

Bad Bunny está cada vez más cerca de romper otro récord histórico dentro de la industria musical, y es que Benito está a punto de convertirse en el artista con más temas que superan los mil millones de reproducciones en Spotify, una marca que consolidaría aún más su dominio en las plataformas digitales, así como el impacto de su música en todo el mundo.

Entre las canciones de Bad Bunny que ya superaron mil millones de reproducciones en Spotify destacan éxitos como Tití me preguntó, Me porto bonito, Dákiti y Callaíta, así como DtMF, Baile Inolvidable y Nuevayol, de su más reciente álbum Debí Tirar Más Fotos, entre otros temas que se han convertido en himnos globales del reguetón y el género urbano en general.

En total, cuenta con 28 temas en esta categoría, al igual que The Weeknd, quien lidera el exclusivo Billions Club.

Sin embargo, la posibilidad de que Benito Antonio supere al canadiense es cada vez más real, ya que varias de sus canciones están muy cerca de alcanzar el “billón” de reproducciones (o “millardo” estrictamente en español).

Entre los temas que rondan actualmente los 900 millones de streams y que podrían ingresar pronto al Billion Club se encuentran EoO, Tarot y Where She Goes, canciones que continúan acumulando reproducciones de manera constante en la plataforma.

La posibilidad de alcanzar esa cifra en un corto plazo no resulta descabellada considerando la enorme popularidad del artista, quien se convirtió en el primero en la historia en realizar un show de medio tiempo en el Super Bowl completamente en español.

Las canciones de Bad Bunny mantienen un flujo constante de reproducciones y suelen permanecer durante largos periodos dentro de las listas globales de popularidad.

Este escenario también refleja el crecimiento de la música latina en la industria internacional y la injerencia de Benito en este fenómeno.

El éxito del puertorriqueño no se limita a sus sencillos. Durante 2025, el cantante se posicionó como el artista más escuchado a nivel global en Spotify, acumulando cerca de 19.8 mil millones de reproducciones en la plataforma.

Además, su álbum Debí Tirar Más Fotos se convirtió en el disco más reproducido del mundo ese mismo año, reforzando el dominio del artista en el panorama musical internacional.