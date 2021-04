Loki, la nueva serie de Marvel en Disney+, ya tiene tráiler y fecha de estreno

El creador es Michael Waldron, quien también ocupa los roles de guionista principal y productor ejecutivo de la serie. En tanto, Kate Herron dirigió la primera temporada, compuesta de seis episodios. Y si bien aún no fue confirmado oficialmente, la segunda parte, también a cargo de Waldron, ya estaría en marcha.

“Loki” será la tercera serie de Marvel en Disney+. Sigue a la exitosa “Wandavision”, que se lanzó en enero, y “The Falcon and the Winter Soldier”. Los largometrajes “Black Widow”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y “The Eternals”, varias veces postergados por culpa de la pandemia de coronavirus, están previstos para estrenarse en Estados Unidos el 9 de julio, 3 de septiembre y 5 de noviembre respectivamente.