Lola Índigo, Tini Stoessel y Belinda estrenan ‘La Niña de la Escuela’

“Soy aquella niña de la escuela. La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pasa y dice ‘Oh nena, oh nena’”, es la primera estrofa de la canción que presentaron con bombo y platillo.

“Y sé que cambié, yeah, que ahora te gusto bastante. Ya no soy la misma de antes. Yo sé que cambié, yeah, porque yo he pulido mis diamantes. Tengo suficientes amantеs”, repiten las tres artistas entre risas, bailes y mucho ritmo.

“Cuando pudiste tú no quisiste. Y ahora que tú quieres no se va a poder. Ahora me viste, te pones triste. Sabes lo que vas a perder”, rematan las artistas latinas con un mensaje empoderador.

Hace unos días, la misma Lola Índigo lanzó una tierna imagen sobre cómo las protagonistas lucieron en su infancia y recalcar el mensaje de La Niña de la Escuela.