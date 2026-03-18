Lollapalooza anuncia su alineación 2026: RØZ y Paloma Morphy representan a México

Nombres como el de Charli xcx, Tate McRae, Jennie, The Smashing Pumpkins y The XX son los headliners de la edición de Lollapalooza que se realizará del 30 de julio al 2 de agosto en el Grant Park de Chicago.

Pero algo que llamó la atención es que hay presencia mexicana en este evento. De nuestro país Paloma Morphy y RØZ serán los encargados de representar a México durante los días de festival.

¿Quién es Paloma Morphy?

En 2025 el nombre de Paloma Morphy comenzó a causar mucho ruido en las redes sociales. La cantante de 25 años lanzó AU, su LP debut y con el que conectó con su audiencia donde habla de temas como la salud mental, situación que ha afectado a su generación.

¿Quién es RØZ?

Hugo Lara y Manolo Cabrera forman RØZ, un dúo de música electrónica originario de México y han apostado por lo experimental en sus tracks. En su carrera han colaborado con Peso Pluma, Joalin, YNG Lvcas, entre otros.

¿Quiénes más estarán en el Lollapalooza?

En el evento personajes como Lil Uzi Vert, Yungblud, Wet Leg, Boys Noize, The Chainsmokers, Empire Of The Sun, Leon Thomas, Viagra Boys, Ethel Cain, The Neighbourhood, Jade, entre otros.

El line up de Lollapalooza 2026 mezcla generaciones y géneros, consolidando su perfil como uno de los festivales de música más eclécticos del mundo.