Lorde anuncia nuevo álbum, ‘Virgin’, para este verano

Tras el exitoso lanzamiento de What Was That, Lorde finalmente ha confirmado que un nuevo álbum está en camino y más pronto de lo que todos pensábamos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante neozelandesa publicó la imágen del álbum, titulado Virgin, que muestra una escanografía del pelvis con detalles peculiares, como una foto polaroid y una cremallera.