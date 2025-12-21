Los 10 favoritos de streaming de los mexicanos en 2025

El 2025 confirmó que los hábitos de consumo en streaming de los mexicanos son tan variados como las historias que llegan a la pantalla.

Misterio, drama, acción, comedia y producciones internacionales marcaron un año en el que tanto los grandes estrenos globales como los contenidos hechos en México lograron colocarse entre lo más visto.

Este recuento corresponde a datos oficiales de Netflix, basados en su Top 10 y el Netflix Engagement Report, actualizados a diciembre de 2025.

El informe reúne las series y películas que lograron mantenerse durante varias semanas entre los contenidos más vistos en México a lo largo del último año.

Las series y películas favoritas en México

Entre los títulos más populares entre los mexicanos destacan grandes fenómenos globales. Merlina mantuvo su presencia constante en el Top 10: la primera temporada estuvo ocho semanas en la lista, mientras que la segunda logró permanecer nueve.

El juego del calamar volvió a captar la atención con su tercera temporada durante ocho semanas, impulsando también a sus entregas anteriores.

Stranger Things reafirmó su poder de convocatoria: la expectativa por su quinta y última temporada llevó a varias de sus entregas anteriores al Top 10, mientras que el volumen 1 de la temporada final se mantiene entre lo más visto desde su estreno en noviembre.

Otros títulos que destacaron fueron Las guerreras K-pop, con una impresionante permanencia de 26 semanas en el Top 10, Harta, que alcanzó el número uno durante tres semanas, y la miniserie Adolescencia, que se mantuvo nueve semanas en la lista.

Las producciones internacionales también tuvieron un lugar importante, especialmente dramas y romances provenientes de Corea del Sur y Europa, como Si la vida te da mandarinas, Bon Appétit, majestad y La Palma.

Historias mexicanas que cruzaron fronteras

El informe también confirma el impacto global del contenido hecho en México. Películas y series nacionales no solo fueron vistas en casa, sino que lograron posicionarse en decenas de países.

Contraataque se convirtió en uno de los mayores éxitos, alcanzando el Top 10 en 87 países y colocándose como la séptima película más vista en habla no inglesa en la historia de Netflix.

Títulos como Las muertas, Pecados inconfesables, Celda 211 y Nadie nos vio partir también lograron números destacados a nivel internacional.

En el terreno documental, Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero conectó con fans de todo el mundo gracias a su acceso inédito a los archivos del Divo de Juárez.

Netflix cierra el año apostando por grandes finales, como las últimas entregas de Stranger Things 5, que llegarán el 25 y 31 de diciembre. Con ello, la plataforma anticipa un 2026 cargado de nuevos estrenos y más historias que prometen volver a conquistar a los espectadores mexicanos.