Apple Music dio a conocer su propio listado con los 100 mejores discos de la historia de la música. El ranking fue realizado por el equipo de Apple junto a un panel de artistas, cantautores, productores y expertos. La cantidad de escuchas y reproducciones no fue considerada para armar el listado.

La lista, según señalaron en su sitio web oficial, fue “curada por artistas y expertos musicales” y, más que una declaración de intenciones o una postura específica, es “una muestra de amor a los discos que han dado forma al mundo en el que vivimos”.

El conteo está dominado por la música negra y expresiones creativas como el hip hop. Por ejemplo, un título antes emblemático de la cultura rockera, como The dark side of the moon, de Pink Floyd, aparece sólo en el puesto 28.

Revolver, de The Beatles asoma en el lugar 21, mientras Pet sounds, de The Beach Boys lo hace un peldaño más abajo, en el 20. Ambos -que dominaban los primeros lugares en cualquier listado- son superados por piezas como The Chronic, de Dr. Dre (19); 1989, de Taylor Swift (18); 21, de Adele (15) o OK Computer, de Radiohead (12).

Un verano sin ti, de Bad Bunny, consigue el puesto 76, superando a Like a prayer, de Madonna (77); Goodbye Yellow Brick Road, de Elton John (78), o Horses, de Patti Smith (81).

El top 10 está encabezado por The Miseducation of Lauryn Hill, álbum que con el que debutó en solitario la rapera e intérprete Lauryn Hill en 1998. Michael Jackson, The Beatles, Frank Ocean, Beyoncé y Nirvana también figuran entre los primeros 10 puestos.

La metodología de la selección

El proceso comenzó hace varios meses, cuando el equipo de editores y expertos en música de Apple Music, incluidos Zane Lowe, director creativo global y presentador principal de Apple Music 1 y Ebro Darden, jefe editorial global de hip hop y R&B, generaron una lista de candidatos de los últimos 65 años.

“Esta lista no es un concurso de popularidad”, dijo Darden, “desafiamos a todos a no votar en función de sus favoritos. Te invitan al panel porque tienes conocimientos musicales más allá de lo que escuchas cuando estás en la máquina elíptica”.

Los miembros del equipo interno de Apple Music enviaron sus listas personales de álbumes a través del micrositio de votación de la compañía. Los votos se ponderaron de acuerdo con la ubicación de un álbum: cuanto más alto era el ranking, más votos se asignaban.

Apple Music utilizó la misma metodología de votación para un grupo selecto de votantes externos que incluía artistas, compositores, productores y algunos medios de comunicación.