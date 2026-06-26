Los 2 de la S reviven uno de sus mayores éxitos junto a Banda Corona del Rey

Los 2 de la S vuelven a poner en el centro de la conversación uno de los temas más importantes de su trayectoria.

El dúo sinaloense presenta una nueva versión de “La Mirada Nunca Miente”, ahora acompañado por Banda Corona del Rey, una colaboración que busca refrescar el tema sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los favoritos de su público.

El lanzamiento, respaldado por Lizos Music, llega en un momento de constante crecimiento para la agrupación, que en los últimos años se ha consolidado como una de las propuestas más sólidas del regional mexicano gracias a un repertorio que combina letras de identidad, orgullo por las raíces y sonidos tradicionales con una producción contemporánea.

La nueva interpretación fue grabada completamente en vivo desde una hacienda, escenario que aporta una atmósfera campirana y auténtica a una canción que desde su estreno, en 2018, se convirtió en una de las más representativas del dúo.

El tema habla de valores como la lealtad, el respeto, la familia y el orgullo por el origen, elementos que han distinguido el estilo de Los 2 de la S y que continúan conectando con su audiencia.

Más que una nueva versión, el lanzamiento representa una evolución natural de un éxito que sigue vigente en sus presentaciones en vivo.

La incorporación de Banda Corona del Rey añade mayor fuerza sonora y un carácter festivo que potencia el sentimiento de la composición sin alterar el mensaje que la hizo popular entre los seguidores del regional mexicano.

La carrera de Los 2 de la S ha mantenido un crecimiento constante desde su aparición en la escena musical. Su catálogo incluye canciones que han logrado permanecer entre las favoritas del público y que forman parte indispensable de sus conciertos, consolidándose como una de las agrupaciones jóvenes con mayor presencia dentro del género.

Este nuevo lanzamiento también llega previo a una importante presentación del dúo en el Festival Arre, uno de los encuentros más relevantes dedicados al regional mexicano, donde compartirán escenario con algunas de las figuras más importantes del género.

La expectativa es que “La Mirada Nunca Miente” vuelva a convertirse en uno de los momentos más coreados por el público durante su actuación.

Alan Arámburo apuesta por la fiesta con “El Arremangado”

El sello también presenta el estreno de “El Arremangado”, el más reciente sencillo de Alan Arámburo, cantante que continúa abriéndose camino dentro del regional mexicano con una propuesta fresca, pero fiel a la esencia de la banda sinaloense.

La canción destaca por su ritmo alegre y contagioso, además de una letra que invita a disfrutar la vida, celebrar el esfuerzo diario y compartir los buenos momentos entre amigos.

Con ese espíritu festivo, el intérprete busca sumar un nuevo tema al repertorio que ha venido construyendo desde sus primeros lanzamientos.

Arámburo forma parte de la nueva generación de exponentes del regional mexicano y ha mostrado una evolución constante en su carrera, respaldada por producciones en vivo y sencillos que le han permitido fortalecer su identidad artística.

Con “El Arremangado”, apuesta por un tema pensado para convertirse en uno de los favoritos de reuniones y celebraciones, manteniendo el sonido tradicional de la banda con un toque actual.

Con estos dos lanzamientos, Lizos Music apuesta por reunir experiencia y nuevas voces bajo un mismo objetivo, que es el mantener vigente la esencia del regional mexicano, un género que continúa renovándose sin perder las raíces que lo han convertido en uno de los más representativos de la música mexicana.