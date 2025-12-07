Los 3 de la M lanzan ‘Ni contigo ni sin ti’, un sierreño que desgarra y conquista

Con apenas cinco años de formación formal y un sonido que fusiona guitarras, bajo y voces al estilo sierreño, Los 3 de la M continúan construyendo su propio camino dentro de la música regional.

El grupo, integrado por Jorge Manuel Inzunza, Francisco Lizárraga y Jesús Roberto Partida Chávez, se encuentra promocionando su nuevo lanzamiento, “Ni contigo ni sin ti”, un tema de desamor que se suma a su creciente catálogo de composiciones originales.

La historia del trío inició en diciembre de 2021, cuando Jorge y Francisco coincidieron por redes sociales y recibieron la invitación para un trabajo musical.

De esa fecha en adelante, decidieron formalizar el proyecto y comenzar a trabajar con constancia.

“Iniciamos de hobby... platicamos, hicimos el grupo y de ahí para adelante ya empezamos con el proyecto y no lo vamos a aflojar”, recuerda Jorge.

Su estilo se caracteriza por un sierreño tradicional compuesto por dos guitarras y un bajo, acompañado de las voces de Jorge y Francisco.

Actualmente cuentan con dos discos y cuatro sencillos en plataformas digitales, donde han tenido buena respuesta con temas propios y con algunos covers, como su versión de “Las 1001 noches” de Flans, que les abrió puertas a un público más amplio.

Sobre su más reciente lanzamiento, Francisco explica qué “Ni contigo ni sin ti” es una canción profundamente emocional.

“Habla de cuando alguien te deja bien dolido y cuando por fin te estás recuperando, esa persona intenta volver. Hay una parte que dice ‘No me dejas estar contigo, no me dejas estar sin ti’, ahí entra el sentimiento”.

El tema forma parte de las composiciones inéditas del grupo, entre las que Francisco incluye también No me sé rajar y Hasta donde topé, mientras que Jorge suma títulos como Aquí estoy, La promesa y Oveja negra.

Raíces, colaboraciones y lo que viene

Fieles a su gusto por la música de antaño, Los 3 de la M preparan también dos covers clásicos de Miguel y Miguel: Sonora y sus ojos negros y Por una mujer bonita, influencias que forman parte de su historia personal.

Para Jorge, esta selección tiene un significado personal, pues creció cerca de la agrupación.

“Es un lazo de cariño; desde niño estuve cerca de ellos, de su música. Para mí siempre ha sido como familia”, comparte Jorge.

El grupo también trabaja en una colaboración con la banda La Que Hacía Falta, de donde se desprenderán dos temas, La libreta y Un par de copas, una fusión entre guitarras sierreñas y banda que esperan lanzar próximamente.

De igual forma, cerrarán el año con la grabación del corrido No me sé rajar, con la intención de seguir fortaleciendo su presencia en Mazatlán y la región.

“Ojalá se identifiquen y lo reproduzcan. Tenemos mucha fe en lo que viene”, asegura Francisco.

Conectados con el público y con los pies en el suelo

Con raíces repartidas sinaloenses, Los 3 de la M se sienten ya parte de la escena mazatleca y buscan consolidar su propuesta.

“Les ofrecemos mucha música, mucha variedad... esperamos que nos apoyen porque se viene mucho”, dice Jorge.

Aunque su origen es diverso, Jorge y Roberto, nacidos en Angostura y radicados por años en Mazatlán, Francisco originario del puerto con raíces en El Rosario, los tres se consideran ya orgullosamente mazatlecos y comprometidos con hacer crecer la música regional desde el puerto.

Por su parte, Roberto explicó que le ha tocado vivir de cerca la nueva etapa del grupo, ahora más renovado tras una pausa, y que su relación con ellos viene de años atrás.

Contó que un primo suyo trabajaba con la agrupación y, cuando él no podía asistir, Roberto lo suplía, lo que lo fue acercando tanto a la música como a la amistad entre los integrantes.

“Desde entonces me fui acoplando y ahora que están renovados decidimos entrar de lleno y darle con todo; hasta donde tope, iré con ellos”, expresó.

Francisco agrega que su objetivo es conectar con el público desde cualquier emoción.

“Ya sea un corrido, una canción de amor o de desamor, buscamos llegar al público”.

Con fe en lo que viene y un ritmo de trabajo constante, Los 3 de la M apuestan a que “Ni contigo ni sin ti” sea un nuevo paso firme en su crecimiento musical.

“Esperemos que el tema jale más que los demás. Vamos a echarle ganas y andar para arriba y para abajo promocionando siempre”, comentó Jorge.

Los 3 de la M

Francisco Lizárraga Osuna

Mazatlán

22 años

Canciones inéditas que ha compuesto: Ni contigo ni sin ti, No me sé rajar y Hasta donde topé

Instrumento: Requinto y segunda voz

Jorge Manuel Inzunza Sánchez

Nació en Angostura, pero radica en Mazatlán desde pequeño

26 años

-Canciones inéditas que ha compuesto: Aquí estoy, La promesa y Oveja negra

Instrumento: Guitarra y voz

Jesús Roberto Partida Chávez

Angostura

27 años

Instrumento: Bajista, tubero y tololoche