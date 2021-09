$!Los Ángeles Azules le cantan a México

Ya cerrando la noc he se escucharon las canciones Amor a primera vista, Nunca es enough ey no podía faltar su clásica canción 17 Años, donde todo el público bailó y cantó.

La banda concluyó su participación con su inigualable saludo “De Iztapalapa para el Mundo, somos Los Ángeeelees Aaazuuuleees”, cerrando una velada inmejorable.