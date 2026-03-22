’Los asesinos de Colosio’, la nueva serie basada en el expediente recién desclasificado

No importa la edad que tengas, seguramente conoces sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio —ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana—, pues continúa siendo uno de los casos más controvertidos en nuestra historia.

A través de los años han salido un montón de especiales para la televisión, documentales y hasta series inspiradas en los hechos reales. ¿Qué más podría aportar una nueva producción?

José Ortiz y Alejandro Turner, director y content manager de Warner Bros. Discovery, respectivamente, habla de la nueva serie documental Los asesinos de Colosio, que se transmite por HBO Max.

Con una investigación rigurosa y reconstrucción crítica de uno de los capítulos más complejos y debatidos de la historia contemporánea de México, esta producción accede por primera vez al expediente recientemente desclasificado del caso Colosio.

A lo largo de tres episodios, Los asesinos de Colosio contrasta versiones oficiales con testimonios que no habían sido registrados, como los de algunos miembros de la familia de Mario Aburto, condenado por este crimen a 45 años de prisión.

Con la investigación reabierta oficialmente en 2022, el documental vuelve a plantear las preguntas que nunca tuvieron respuesta: ¿Fue realmente un solo responsable? ¿Qué elementos del caso quedaron sin explicación?

El caso que no termina de cerrarse

Aunque el asesinato de Luis Donaldo Colosio sucedió hace más de tres décadas, es un caso que ha seguido en el interés público. No solo porque hay muchas personas que cuestionan la “verdad oficial”, pues hay todavía algunas preguntas sin respuesta como “¿por qué lo mataron?”.

Sin embargo, el caso sigue en el foco luego de que algunos eventos en los últimos años:

Entre 2018 y 2019 se desclasificaron varios archivos del caso Colosio

En 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a Mario Aburto la protección del Estado, si tiene una versión diferente del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

En 2022, la FGR reabrió el caso

En 2024 se habló sobre la reducción de la condena de Mario Aburto

En noviembre de 2025, se reportó la detención de un hombre identificado como Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado nuevamente como el presunto “segundo tirador” en el magnicidio.

Precisamente, Los asesinos de Colosio se sumerge en la anatomía del expediente desclasificado para brindar un análisis crudo sobre los mecanismos de poder, la manipulación de la memoria y las grietas todo un sistema.

“Cada vez que el tema aparecía, no aparecía solo la discusión sobre Aburto, sino de nuevo las preguntas: cómo se había hecho la investigación, por qué se había cerrado tan rápido, por qué nunca se respondieron las sospechas”, dice en entrevista a Animal MX Alejandro Turner, content manager de Warner Bros. Discovery.

“Entonces, sentimos que, si teníamos determinadas cosas para mostrar, si conseguíamos ciertas novedades o que hablaran ciertas personas, teníamos material como para hacer una nueva serie sobre sobre Coloso y creo que lo logramos”.

De la familia de Aburto al rol de Laura Sánchez Ley

Los asesinos de Colosio no solo ahondan en material desclasificado, sino que cuenta con testimonios de la familia de Mario Aburto, incluyendo a su hermano José Luis Aburto Martínez, quien aporta información sobre lo que sucedió lejos del ojo público.

Sobre el papel de la familia de Aburto en la serie, el director José Ortiz cuenta:

“Creo que precisamente uno de los objetivos de la serie es que todas las partes puedan expresarse, hablar y contar su parte del proceso. Ellos evidentemente cuentan cómo fueron aquellos días, cómo lo vivieron ellos, porque al final ellos también son otras víctimas”.

El director ahonda en que, al platicar con la familia, específicamente con José Luis Aburto, pudieron ahondar más en cómo fue ese día para Mario, qué hizo antes de aparecer en el mitin, cómo había sido su contexto (familiar, social), entre otras cosas.

Entre esta nueva información también destacan grabaciones de llamadas realizadas con el propio Mario Aburto desde distintos penales donde estuvo recluido, material que la familia compartió con la periodista Laura Sánchez Ley y que ahora forma parte integral de la serie documental.

El rol de Sánchez Ley es fundamental para Los asesinos de Colosio, pues cuando los archivos del caso se desclasificaron en 2019, la periodista fue la primera en aventarse la enorme tarea de ahondar en ellos.

Su labor de años desclasificando expedientes permitió al equipo localizar puntos ciegos que la investigación original simplemente decidió omitir o ignorar.

“Ella consiguió desclasificar ese expediente y nos ayudó a localizar puntos clave entre miles de tomos. Nuestro objetivo era reconstruir, con el expediente siempre en la mano, todo lo que ocurrió ese día. Tuvimos que manejarlo constantemente porque la meta era confrontar las declaraciones con los hechos documentados”, explica Alejandro Turner.

Los asesinos Colosio es un ejercicio que NO busca imponer un veredicto, sino devolverle a la audiencia su capacidad de juicio, pues la serie obliga a confrontar cómo se ha construido la historia oficial en nuestra región y a qué precio se mantuvo la estabilidad política.