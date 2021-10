$!Los Cadetes de Linares sufren aparatoso accidente en Guanajuato; Homero Guerrero Jr. continúa grave

Dicho metraje fue grabado dentro de una ambulancia con dirección a Monterrey, Nuevo León, donde será intervenido el líder de la banda. Asimismo, señalaron que toda la agrupación se encuentra bien, sólo “un poco golpeados”, por lo que agradecieron el apoyo y las oraciones realizadas por sus fans para superar este mal momento.

Con un giro de cámara, se muestra a Homero Guerrero Jr. en una camilla, con un cubrebocas azul y el torso apenas cubierto por una sábana de hospital. Con la voz ronca y ojos cansados por el agotamiento del accidente, aclaró lo acontecido después del siniestro.

“Hola, raza. a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad”, declaró Guerrero Jr.

Finalmente resaltó que subirían fotos del accidente y pidió que realicen oraciones para él con el objetivo de salir bien de cirugía y sin mayores dolencias para cumplir con sus próximos conciertos, algunos ya con fecha confirmada.