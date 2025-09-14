Los Dos Carnales, El Fantasma y Gerardo Díaz cantarán por las víctimas de Iztapalapa

Los Dos Carnales, El Fantasma y Gerardo Díaz y su Jerarquía unirán talentos en la gira “Verde, Blanco y Rojo ¡Viva México!”, un proyecto que no solo celebra la riqueza musical del país, sino también la fuerza de la unión en tiempos adversos, el próximo viernes 10 de octubre, en La Arena CDMX.

Bajo la batuta de Music Live, promotora que ha demostrado ser una de las principales impulsoras del regional y la salsa en México, la Arena se convertirá en un santuario de identidad, tradición y modernidad.

“Venimos con todo el corazón, con la idea de regalarle a nuestra gente una noche que les recuerde lo grande que es nuestra música”, expresó de manera contundente Alfonso “Poncho” Quezada, voz y acordeón de Los Dos Carnales, en la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente el tour.

El Fantasma, conocido por fusionar la fuerza de la banda y el corrido, aseguró que el encuentro será “una bandera que canta” y añadió con emoción.

Para mí, este concierto en la Arena CDMX es un sueño cumplido. Ahí vamos a demostrar que el regional no tiene fronteras, que es orgullo, fuerza y también solidaridad”.

En el mismo sentido, Gerardo Díaz, “El Cerebro de Oro”, sostuvo que la cita en la capital será una fiesta donde “Tierra Caliente, el norteño y la banda se abrazan para recordarle al mundo que en cada rincón de México late un mismo corazón”.

El espectáculo está diseñado en tres actos, con segmentos individuales donde cada artista desplegará lo más emblemático de su repertorio, desde los corridos recios y sinceros hasta las melodías intensas de Tierra Caliente, culminando en un cierre conjunto donde interpretarán temas de su EP “Claro y Recio”.