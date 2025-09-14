Los Dos Carnales, El Fantasma y Gerardo Díaz cantarán por las víctimas de Iztapalapa

Los Dos Carnales, El Fantasma y Gerardo Díaz y su Jerarquía unirán talentos en la gira “Verde, Blanco y Rojo ¡Viva México!”, un proyecto que no solo celebra la riqueza musical del país, sino también la fuerza de la unión en tiempos adversos, el próximo viernes 10 de octubre, en La Arena CDMX.
Bajo la batuta de Music Live, promotora que ha demostrado ser una de las principales impulsoras del regional y la salsa en México, la Arena se convertirá en un santuario de identidad, tradición y modernidad.
“Venimos con todo el corazón, con la idea de regalarle a nuestra gente una noche que les recuerde lo grande que es nuestra música”, expresó de manera contundente Alfonso “Poncho” Quezada, voz y acordeón de Los Dos Carnales, en la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente el tour.
El Fantasma, conocido por fusionar la fuerza de la banda y el corrido, aseguró que el encuentro será “una bandera que canta” y añadió con emoción.
Para mí, este concierto en la Arena CDMX es un sueño cumplido. Ahí vamos a demostrar que el regional no tiene fronteras, que es orgullo, fuerza y también solidaridad”.
En el mismo sentido, Gerardo Díaz, “El Cerebro de Oro”, sostuvo que la cita en la capital será una fiesta donde “Tierra Caliente, el norteño y la banda se abrazan para recordarle al mundo que en cada rincón de México late un mismo corazón”.
El espectáculo está diseñado en tres actos, con segmentos individuales donde cada artista desplegará lo más emblemático de su repertorio, desde los corridos recios y sinceros hasta las melodías intensas de Tierra Caliente, culminando en un cierre conjunto donde interpretarán temas de su EP “Claro y Recio”.
Este trabajo, lanzado el pasado 30 de mayo, simboliza la madurez de una alianza artística que ha sabido combinar estilos sin perder autenticidad. “Claro y Recio es el testimonio de que juntos somos más fuertes”, señaló Gerardo Díaz.
Más allá de la música, el tour ha dejado ver el rostro humano de sus protagonistas. Durante la presentación, los tres artistas mostraron su conmoción y solidaridad frente a la tragedia ocurrida recientemente con la explosión de una pipa en Iztapalapa, un suceso del cual estuvieron cerca.
El Fantasma tomó la palabra y, con voz firme, declaró: “Nos pudo pasar a cualquiera... estamos con las familias y queremos ayudar desde nuestra trinchera. Por eso analizamos la posibilidad de destinar parte de la taquilla en la Arena para apoyar a los afectados. México siempre ha estado con nosotros, ahora nos toca a nosotros estar con México”.
Díaz subrayó que ya se encuentra en conversaciones con la empresa promotora para destinar parte de los ingresos del concierto en beneficio de las víctimas.
“Vamos a ver la forma de hacerles llegar la ayuda ya sea en lo económico o medicamentos, pero de que se hace, se hace”, enfatizó el cantante, visiblemente conmovido.
Un representante de la disquera AfinArte Music adelantó que se trabaja en conjunto con la producción del espectáculo para organizar una dinámica en la que los seguidores puedan entregar insumos médicos o alimentos y, a cambio, recibir accesos para el show. La intención, señaló, es que el público se convierta en parte activa de esta cadena de solidaridad.
El concierto iniciará a las 21:00 horas, en un recinto con capacidad para más de 22 mil personas. Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sistema Superboletos y en taquillas de la Arena, con localidades que permiten a cada sector del público ser parte de esta fiesta tricolor.