Los Dos Carnales le cantan al desamor con ‘De todas y de nadie’

Con una historia marcada por el desamor, el orgullo y la decisión de seguir adelante, Los Dos Carnales presentan “De todas y de nadie”, el sencillo con el que abren una nueva etapa en su carrera musical y que ya puede escucharse en las principales plataformas digitales.

El lanzamiento oficial del tema se realizó este 10 de julio, mientras que a partir del 13 de julio comenzará su promoción en estaciones de radio de México, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de una estrategia para fortalecer su presencia en Latinoamérica.

Fieles al estilo norteño que los ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano, Poncho e Imanol Quezada apuestan por una canción que combina una letra de desamor con los sonidos tradicionales que han distinguido su propuesta desde sus inicios.

El nuevo sencillo representa el comienzo de una etapa en la que el dueto busca ampliar el alcance de su música, conquistando tanto a quienes los han acompañado a lo largo de su trayectoria como a nuevas generaciones de seguidores en distintos mercados del continente.

Como parte de la promoción Lo Dos Carnales preparan una gira de medios que incluirá entrevistas y presentaciones en programas de radio, televisión, medios impresos y plataformas digitales, donde además compartirán los proyectos que desarrollan para la segunda mitad del año.

Respaldados por una carrera que suma millones de reproducciones en plataformas digitales y una estrecha conexión con su público, los intérpretes continúan apostando por canciones que reflejan experiencias cotidianas y emociones con las que sus seguidores pueden identificarse.

Con este estreno, el dueto mantiene firme su apuesta por el regional mexicano, reafirmando su intención de seguir llevando su música a nuevos escenarios y consolidando el lugar que han construido dentro del género.