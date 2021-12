$!‘Los Goonies’, la película de culto regresará como serie en Disney+

En febrero Fox ordenó un piloto para recuperar a Los Goonies (The Goonies) , aquel éxito de 1985 que dirigió Richard Donner a partir de una idea de Steven Spielberg, quien también lo produjo. Pero el estudio abandonó el proyecto porque consideró que apuntaba a un público demasiado juvenil. Ahora, según anuncia Variety, la historia de los niños que salen en busca de un tesoro para salvar el barrio de los Muelles de Goon tendrá una versión en episodios para Disney+.

La serie, titulada Our Time, fue escrita por Sarah Watson (The Bold Type). No será estrictamente una continuación, sino más bien una obra derivada: es la historia de una maestra suplente que apoya la pasión de un grupo de sus estudiantes que quieren recrear Los Goonies escena por escena en una remake. Difundió Infobae.

“Sarah trabajó sin descanso para terminar este guión increíble, tuvimos una reunión para leerlo y entonces el mundo se cerró por el Covid-19″, dijo a Variety Clancy Collins White, director del área de televisión en Warner Bros.

“Así que regresamos muchos meses más tarde y terminamos el hermoso piloto, con un elenco increíble, pero lamentablemente resultó un poco demasiado juvenil para Fox”.

Pero cuando Disney compró los proyectos de Fox, Collins pensó en “Película sin título, proyecto de recreación”, como llamaban internamente al piloto: “De inmediato nos pusimos a toda marcha y arrancamos. Todavía no teníamos nada en desarrollo para Disney+”, agregó.

“Ha sido otro ejemplo de lograr abrir un camino donde no lo hay a fuerza de una gran historia, un gran piloto y una gran serie. Demoramos un poco en realizar el acuerdo, pero estamos realmente entusiasmados por avanzar”.

Además de Watson la película contará con producción ejecutiva de The Jackal Group (mediante Gail Berman y Hend Baghdad) y con dos empresas asociadas al clásico de culto de los ochenta: The Donner Company, heredera del fallecido director Donner (Superman, Arma mortal), mediante Lauren Shuler Donner, y Amblin Entertainment, de Spielberg, con la representación de sus encargados de proyectos para televisión, Darryl Frank y Justin Falvey.

El original de 1985, una comedia de aventuras, que tuvo guión de Chris Columbus (quien también escribió Gremlins y dirigió Mi pobre angelito y las dos primeras películas de Harry Potter), contaba la historia de un grupo de niños de Astoria, una localidad de Oregon, preocupados porque los graves problemas económicos de sus padres ponen en peligro el barrio donde viven, los Muelles de Goon, que se podría convertir en un campo de golf para pagar las deudas.