Estamos más que listas para recibir la gala que celebra lo mejor de la música internacional. Para que no te los pierdas, te dejamos todos los detalles de los Grammys 2024.

Esta entrega es una distinción que da la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. La 66 edición ya ha quedado marcada por ser un gran año para las mujeres.

Siete de las ocho nominadas al álbum y grabación del año son mujeres o personas de género fluido. La única representación masculina en ambas categorías es Jon Batiste, que en 2022 se llevó los Grammys a álbum del año.

En los Grammys 2024 compiten por mejor grabación del año, boygenius, Miley Cyrus, Billie Eilish, Victoria Monét, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, SZA y Batiste.

En álbum del año compiten boygenius, Cyrus, Monáe, Rodrigo, Swift, SZA, Batiste y Lana Del Rey.

La 66ª edición de los Premios Grammy se realizará este domingo 4 de febrero. La ceremonia empezará a las 19:00 (hora México) y será mejor que te pidas algo rico de cenar, pues suele durar tres horas.

Por cuarto año consecutivo, la ceremonia será conducida por Trevor Noah, comedianto, actor, autor, podcaster y presentador de televisión.

La ceremonia se realizará en vivo desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles y en México podremos ver los Grammy en TV a través de TNT y en línea por HBO Max.

Pero ojo, aunque la ceremonia comienza a las 19:00, tendrán una transmisión especial desde las 18:00 con el pre-show Punto de encuentro. Esta incluye desde entrevistas a artistas mientras pasan por la alfombra, hasta datos curiosos de esta gala.

Aunque nos emocione ver a nuestras artistas favoritas coleccionar premios, la verdad es que lo que más nos emociona son las presentaciones en vivo de los Grammys 2024.

Hasta el momento, para este año están confirmadas las actuaciones de SZA, la artista más nominada de la noche, pues compite por 9 estatuillas.

Otra presentación que esperamos es la de Billie Eilish, que tiene 6 nominaciones y la mayoría por su canción “What Was I Made For?” del álbum de Barbie.

Hablando de la película de Margot Robbie, también estará en vivo y en directo Dua Lipa, que justo tiene dos nominaciones con “Dance the Night” que también fue parte del soundtrack.

Olivia Rodrigo, además de competir por seis Grammys, también está confirmada para dar un show en vivo durante la ceremonia.

U2 realizará una presentación especial desde el Sphere en Las Vegas, siendo la primera transmisión de una actuación desde este espacio que innovó el entretenimiento en vivo.

Hasta ahora las y los demás artistas confirmados son: Travis Scott, Billy Joel, Burna Boy, Joni Mitchell y Luke Combs.

Como presentadores de los Grammys 2024 tendremos también a grandes figuras como Christina Aguilera, Lenny Kravitz, Lionel Richie, Mark Ronson, Maluma, Meryl Streep, entre otros.

Repetimos que la artista más nominada este año es SZA con nueve nominaciones, de ahíigual destacan Phoebe Bridgers (7), boygenius (6),Miley Cyrus (6), Olivia Rodrigo (6), Taylor Swift (6) y Victoria Monét (6).

GRABACIÓN DEL AÑO

“Worship,” Jon Batiste

“Not Strong Enough,” boygenius

“Flowers,” Miley Cyrus

“What Was I Made For?” from “Barbie,” Billie Eilish

“On My Mama,” Victoria Monét

“Vampire,” Olivia Rodrigo

“Anti-Hero,” Taylor Swift

“Kill Bill,” SZA

ÁLBUM DEL AÑO

World Music Radio, Jon Batiste

The Record, boygenius

Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, Lana Del Rey

The Age of Pleasure, Janelle Monáe

Guts, Olivia Rodrigo

Midnights, Taylor Swift

SOS, SZA

CANCIÓN DEL AÑO

“A&W” (Lana Del Rey), compositores: Jack Antonoff, Lana Del Rey y Sam Dew

“Anti-Hero” (Taylor Swift) compositores: Jack Antonoff y Taylor Swift

“Butterfly” (Jon Batiste), compositores: Jon Batiste y Dan Wilson

“Dance The Night” (Dua Lipa), compositores: Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt

“Flowers” (Miley Cyrus), compositores: Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein & Michael Pollack

“Kill Bill” (SZA), compositores: Rob Bisel, Carter Lang y Solána Rowe

“Vampire” (Olivia Rodrigo), compositores: Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

“What Was I Made For?” (Billie Eilish), compositores: Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell