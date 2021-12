Los Jonas Brothers regresan a México en 2022 con ‘Remember this tour’

Los Jonas Brothers hicieron oficial su regreso a México con dos conciertos especiales. Como parte del tour Remember this, el grupo tendrán dos fechas en el país, una en la Ciudad de México y otra en Monterrey para el siguiente año.

Vía su cuenta de Instagram, la agrupación de hermanos publicó la información oficial sobre sus próximos conciertos en el país. Los Jonas Brothers cantarán en la Arena CDMX el 22 de febrero de 2022. Por su parte, los seguidores regiomontanos serán visitados por el grupo el 25 de febrero en la Arena Monterrey, difundió Infobae.

“¡México! Estamos listos para la fiesta. Estamos muy emocionados por anunciar que traeremos el Remember This Tour a México con dos noches en 2022″, escribió el grupo intérprete de Leave before you love me y Lovebug. Según lo informado en el Instagram de los Jonas Brothers, los boletos estarán disponibles el viernes 17 de diciembre a las 10 horas (tiempo de la Ciudad de México).