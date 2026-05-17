Los Jonas Brothers rinden homenaje a México

El cierre del primer día del festival Tecate Emblema tuvo como protagonistas a los Jonas Brothers, quienes se presentaron ante miles de seguidores en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El público vivió una noche de entusiasmo y nostalgia durante la actuación del trío, que repasó casi dos décadas de carrera musical.

La cita en la Ciudad de México marcó el regreso de los hermanos al país, tras una ausencia de varios meses desde su última visita.

La emoción entre los asistentes creció conforme avanzaba la noche, con un repertorio que incluyó éxitos recientes como “Sucker” y “Only Human”, además de clásicos como “SOS”, “Lovebug” y “Year 3000”, canciones que han acompañado a sus seguidores desde los primeros años de la carrera musical de los hermanos.

Camisetas de la Selección Mexicana en el escenario

Durante el espectáculo, la banda no solo interpretó sus grandes éxitos, sino que ofreció momentos únicos de interacción con el público.

Uno de los momentos más celebrados de la noche se produjo cuando Joe y Kevin Jonas aparecieron luciendo prendas inspiradas en la Selección Mexicana.

Joe optó por portar un jersey oficial, mientras Kevin eligió una chamarra alusiva al equipo nacional, lo que desató una ola de gritos y aplausos entre los asistentes.

La imagen de los artistas con los colores de México fue recibida con entusiasmo, reafirmando el vínculo especial entre la agrupación y sus seguidores mexicanos.

El gesto se convirtió rápidamente en uno de los puntos más comentados del festival, al destacar la cercanía de los músicos con la cultura del país anfitrión.

Además, durante la presentación, Joe expresó su aprecio a los fans mexicanos con palabras emotivas y una invitación a disfrutar el momento.

“Es muy bueno estar de vuelta, los amamos, mi corazón está lleno. Ahora, si es tu primer concierto de los Jonas Brothers o el primero de tu vida, no será el último. Hagan mucho ruido, México”.

La respuesta de la audiencia fue inmediata, con muestras de cariño y euforia que incluyeron gritos para cada integrante. Estas manifestaciones reforzaron la atmósfera de celebración que dominó la noche. Antes de despedirse, los Jonas Brothers prometieron regresar pronto a México, aunque no se precisaron una fecha para el próximo encuentro.

Previo al Tecate Emblema, los Jonas Brothers recurrieron a las redes sociales para estrechar lazos con el público mexicano mediante videos que pronto se hicieron virales.

Al arribar a la capital, Joe Jonas compartió un video usando una máscara de luchador, elemento típico de la cultura mexicana, y caminó con actitud desafiante evocando a figuras emblemáticas del cine y la lucha libre.

El clip incluyó un fragmento sonoro tomado de una película de superhéroes, donde se reflexiona sobre la identidad y el valor simbólico de la máscara.

En la publicación, Joe escribió en español: “Ya aterrizamosss CDMX”, remarcando su entusiasmo por regresar al país.