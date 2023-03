Más de dos millones de niños son secuestrados al año, son algunas de las cifras que compartió el actor Eduardo Verástegui, quien nuevamente visitó Culiacán para presentar el filme Sonido de libertad (Sound of Freedom) en el que aborda de manera cruda la realidad en torno a la trata de personas, sobre todo de niños y niñas.

“Estamos muy contentos porque aquí en Sinaloa vimos el compromiso por gobierno del estado, sociedad civil, maestros, fundaciones, hombres y mujeres valientes comprometidos a decir basta ya, basta de la trata de personas, y solamente es cuando nos juntamos todos para luchar por los niños, porque con ellos nadie se debe meter, los niños de Dios no están a la venta”, resaltó el actor.

“Hemos visto mucha unidad en este tema, porque todos tenemos hijos, sobrinos, ahijados, y meterse con los niños no se vale, por eso vamos para adelante con este movimiento llamado Sonido de libertad, un filme que se estrenará a finales de este año en todas las salas de cine del país, buscando crear agentes de cambio, y para eso hay que hace visible el problema”.

Llevar el tema de la trata de niños no ha sido el único de los temas que ha llevado al cine el actor, ya que en el 2019 Verástegui visitó Culiacán con el filme titulado Inesperado, en el que abordaba el polémico tema del aborto, en el que él deja claro que es un Pro-Vida.

“Ser Pro-Vida no significa únicamente defender fundamentalmente el derecho más importante como es la vida, pero no paramos ahí, ser Pro-Vida también significa ver por los demás, por los niños en situación de calle, los que son víctimas de trata, ver por los adolescentes que sufren adicciones, ver por los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel y que no pueden salir adelante porque están privados de su libertad, ver por las mujeres que son abandonadas y maltratadas, por los enfermos, por ancianos olvidados en un asilo”, resaltó Verástegui.