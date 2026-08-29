Los Parras estrenan ‘Todo que ver’, una canción para enamorados

Con una historia marcada por la música mexicana y las canciones de amor, Los Parras regresan a las plataformas digitales con un nuevo sencillo “Todo que ver”, una propuesta que apuesta nuevamente por el romanticismo que ha distinguido al grupo.

El tema fue estrenado este 28 de agosto y ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, sumándose al repertorio de la agrupación sinaloense, que en los últimos años ha logrado conectar con una nueva generación de seguidores dentro de la música mexicana.

“Todo que ver” fue compuesto por Miguel Rivera y Jorge Murillo y habla de esa conexión especial que surge entre dos personas cuando descubren que existe una compatibilidad que parece estar destinada a suceder.

La canción recurre a una letra romántica para retratar el enamoramiento y esa sensación de encontrar a alguien con quien todo parece encajar.

La interpretación de César Parra, acompañada por la guitarra y el acordeón, le da al sencillo el sonido característico de Los Parras.

Los originarios de Los Mochis, pero que iniciaron su carrera y radican en Phoenix, Arizona en Estados Unidos, han construido su trayectoria alrededor de la música mexicana, llevando sus canciones a distintos escenarios y consolidando una propuesta en la que combinan el sonido regional con historias de amor, desamor y experiencias personales.

El grupo está integrado por los hermanos César, Carlos y Cristhian Parra, quienes comenzaron su camino musical desde jóvenes y con el paso de los años han convertido a Los Parras en uno de los proyectos de música mexicana que han encontrado eco entre el público joven.

Actualmente, la agrupación mantiene activo “El Gran Regreso Tour”, gira con la que rinden homenaje a su hermano Carlos Parra, quien fue integrante del grupo y falleció en 2023.

La gira contempla presentaciones en México y Estados Unidos, estas últimas de la mano de CMN (Cárdenas Marketing Network), donde Los Parras han continuado llevando su música ante miles de seguidores.

Con “Todo que ver”, la agrupación vuelve a colocar el amor en el centro de su propuesta y presenta una canción que, por su temática y sonido, busca convertirse en una de las nuevas favoritas de quienes disfrutan de las historias románticas acompañadas por música mexicana.