Los Parras llevan su ‘Gran Regreso’ por México

Los Parras tuvieron una semana de intensa actividad con cuatro presentaciones en distintos puntos de México, como parte de “El Gran Regreso Tour”, gira con la que la agrupación continúa recorriendo escenarios del País y Estados Unidos mientras mantiene presente la música y memoria de Carlos Parra.

La primera parada de la semana fue el 13 de septiembre en el Monumental Lienzo Charro Antonio Aguilar, como parte de la FENAZA 2026, en Zacatecas. Ahí, el grupo reunió a sus seguidores, quienes acompañaron con coros los temas incluidos en su repertorio.

La agenda continuó el 16 de septiembre, durante las celebraciones por las Fiestas Patrias, con una presentación en la Plaza de Toros 2 Caminos, en Cañada de Caracheo, Guanajuato.

El recorrido siguió por Sinaloa, ya que el 18 de septiembre, Los Parras llegaron a su tierra de origen y se plantaron en el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis, ante un público que se entregó a su música.

Y un día después, el 19 de septiembre, hicieron lo propio en el CUM de Mazatlán, donde sus seguidores disfrutaron de una noche de música y baile.

En el recinto porteño, el público acompañó a Los Parras con coros, aplausos y baile durante una noche en la que sonaron algunos de sus temas conocidos, entre ellos “Vanidosa”, “Sí, sí eres tú” y “Y sigues siendo tú”, canciones que también han formado parte del repertorio de “El Gran Regreso Tour”.

Estos conciertos forman parte de una nueva etapa para Los Parras, agrupación que ha construido su propuesta alrededor de la música regional mexicana y que alcanzó mayor reconocimiento junto a Carlos Parra, uno de sus integrantes más recordados.

Tras la muerte de Carlos Parra en 2023, Los Parras han mantenido su actividad musical y han convertido parte de sus presentaciones en una manera de recordar su trayectoria, al tiempo que continúan desarrollando nuevos proyectos como agrupación.

Con “El Gran Regreso Tour”, el grupo ha llevado su espectáculo a diferentes ciudades y tiene contempladas nuevas fechas tanto en México como en Estados Unidos.

La gira representa así la continuidad de un proyecto musical que busca conservar el vínculo con el público que ha acompañado a Los Parras desde sus primeros años, mientras la agrupación abre una nueva etapa sobre los escenarios.