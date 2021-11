Los Plebes del Rancho y Los 2 de la S juntos por primera vez

Los 2 de la S siguen aportando frescura al género regional mexicano y hoy presentan el tema Cosas del olvido, una canción que cuenta con colaboración musical de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

Esta es la primera vez que ambas agrupaciones se unen para hacer un dueto, a pesar de la amistad que existe entre los integrantes de ambas agrupaciones.

“Vamos a ver cómo manejas esas cosas del olvido. Cuando te queden a deber de aquel cariño que yo te di. Me llorarás y no pidas que tenga compasión de ti, te lo aseguro que te vas a arrepentir y extrañarás todo lo que te hice sentir. Me llorarás y te lo juro que no me vas a ver volver, ahí me comparas pa’ que sepas quién es quién, que yo no juego conmigo no hay segunda vez”, dice parte del estribillo de esta canción que seguramente será del agrado de los fanáticos de ambas agrupaciones.