Los Sebastianes estrenan ‘Contaba contigo’

Banda Los Sebastianes de Saúl Plata continúa con nueva música y esta vez presenta “Contaba contigo”, melodía que ya se encuentra disponible en diferentes plataformas digitales y que la agrupación promociona entre sus seguidores.

El tema aborda una historia de desamor desde la perspectiva de una persona que tenía expectativas sobre una relación, pero termina descubriendo que la otra persona no sentía lo mismo.

“Contaba contigo” habla de esa decepción que surge cuando alguien confía en que una relación tiene futuro y después se enfrenta a una realidad distinta. El protagonista recuerda que esperaba contar con esa persona, pero finalmente descubre que el sentimiento no era correspondido.

El lanzamiento está acompañado por un video oficial, con el que Los Sebastianes buscan reforzar la historia de la canción y acercarla a su público.

Mientras promocionan esta nueva melodía, la agrupación sinaloense también adelantó que prepara una colaboración con Pedro Fernández, aunque por ahora no se han dado a conocer el título ni la fecha de lanzamiento de este próximo proyecto.

A través de sus redes sociales, Los Sebastianes compartieron fotografías de su encuentro con el intérprete y dejaron entrever que ya trabajan en la colaboración.

“Hay colaboraciones que emocionan desde antes de escucharlas... Tuvimos el gusto de compartir música con Pedro Fernández y aquí les dejamos un poquito de lo que vivimos juntos”, publicó la agrupación.

Los músicos agregaron que será próximamente cuando el público conozca más detalles de esta colaboración, que, de acuerdo con su mensaje, los tiene emocionados.

Por ahora, el lanzamiento que ocupa la promoción de Los Sebastianes es “Contaba contigo”, una canción que apuesta por una temática de ruptura y desencanto, mientras preparan el siguiente proyecto musical junto a Pedro Fernández.