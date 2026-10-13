Los Sebastianes lanzan ‘Volumen 42’ junto a Emmanuel Cortés

La Banda Los Sebastianes de Saúl Plata suma una nueva propuesta a su repertorio con el lanzamiento de “Volumen 42”, tema que interpreta junto a Emmanuel Cortés y con el que explora el sonido de la cumbia tumbada.

La canción, disponible en plataformas digitales, gira en torno a un amor que sus protagonistas mantienen en secreto y la dificultad de ocultar los sentimientos cuando crece el deseo de hacer pública la relación.

A través de situaciones cotidianas, como una llamada telefónica, un celular conectado al automóvil y canciones románticas, la letra retrata a una persona que busca expresar lo que siente sin tener que disimularlo.

El tema refleja la tensión entre guardar silencio sobre una relación y las ganas de que la conozcan, mientras el enamoramiento crece con el paso del tiempo.

La frase “el volumen en 42” da nombre al tema y forma parte de una historia marcada por la complicidad, el enamoramiento y el cansancio de mantener una relación en privado.

Con esta colaboración, Los Sebastianes y Emmanuel Cortés combinan los ritmos de la cumbia con sonidos tumbados, en una propuesta que se suma a las nuevas tendencias del regional mexicano.

La colaboración también representa una nueva apuesta de Los Sebastianes por ampliar su repertorio con propuestas que fusionan distintos ritmos y conectan con las preferencias del público actual.

Junto a Emmanuel Cortés, la agrupación sinaloense presenta una historia de amor con la que sus seguidores pueden identificarse por la intensidad de los sentimientos y el deseo de vivir una relación sin tener que ocultarla.