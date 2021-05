Los Simpson dan vida a Frida Kahlo y Diego Rivera

El capítulo que lleva como nombre “Now Museum, Now You Don’t”, y que aún no se estrena en México y el resto de América Latina, es protagonizado por Lisa que enferma en casa comienza a narrar algunas historias sobre arte, entre ellas, la de los pintores que vivieron en Coyoacán en la llamada Casa Azul, a la que también se hace referencia.

Homero y Marge son caracterizados como Diego y Frida respectivamente. En el capítulo, los pintores son casados por el reverendo Tim en medio de amigos que celebran su casamiento.

De pronto, después que Diego (Homero) pronuncia unas palabras en español aparece “El Barto” que tras su aparición en la boda, hiere al jefe Górgory. El capítulo también explora el proceso creativo del personaje de “Frida”, que se encuentra en una encrucijada con su ahora esposo y decide empezar a pintar su desgracia, y es ahí donde “Diego” descubre todo su talento al grado de reconocer que es mejor que él.

Los Simpson, la serie de animación más longeva de la televisión, suma y sigue. La ya legendaria ficción que relata las disparatadas andanzas de Homero, Bart, Lisa y compañía ha sido renovada para una temporada 33 y 34 en Fox.

Al final de la temporada 34, programada para 2023, la icónica comedia de animación contará con un total de 757 episodios. El histórico episodio 700, “Manger Things”, se emitirá el próximo 21 de marzo en Estados Unidos.