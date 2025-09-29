Los Simpson regresan al cine en 2027 con una nueva película

Luego de años de rumores y bromas dentro de la propia serie, “Los Simpson” regresarán al cine con una nueva película que se estrenará el 23 de julio de 2027.

Disney y 20th Century Studios confirmaron la notica y al compartir el anuncio junto con un cartel promocional que muestra el icónico donut rosa y la frase: “Homer’s coming back for seconds” (“Homer regresa por segundos”).

“Los Simpson: la película” se estrenó en 2007, y recaudó más de 536 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los éxitos animados más grandes de la década.

La cinta de 2007 significó un antes y un después para la familia amarilla creada por Matt Groening. Con una trama que incluía a Homer provocando un desastre ecológico en Springfield, la historia logró conectar tanto con los fanáticos de la serie como con nuevas audiencias, de acuerdo con elimparcial.com.