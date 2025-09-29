Los Simpson regresan al cine en 2027 con una nueva película

Luego de años de rumores y bromas dentro de la propia serie, “Los Simpson” regresarán al cine con una nueva película que se estrenará el 23 de julio de 2027.
Disney y 20th Century Studios confirmaron la notica y al compartir el anuncio junto con un cartel promocional que muestra el icónico donut rosa y la frase: “Homer’s coming back for seconds” (“Homer regresa por segundos”).
“Los Simpson: la película” se estrenó en 2007, y recaudó más de 536 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los éxitos animados más grandes de la década.
La cinta de 2007 significó un antes y un después para la familia amarilla creada por Matt Groening. Con una trama que incluía a Homer provocando un desastre ecológico en Springfield, la historia logró conectar tanto con los fanáticos de la serie como con nuevas audiencias, de acuerdo con elimparcial.com.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por 20th Century Studios (@20thcenturystudios)
Una publicación compartida por 20th Century Studios (@20thcenturystudios)
Además de su éxito en taquilla, obtuvo comentarios positivos de la crítica y abrió la puerta a la posibilidad de más proyectos cinematográficos. Sin embargo, durante años los propios productores y guionistas de la serie hicieron chistes asegurando que no habría una secuela.
La segunda película de Los Simpson ya tiene fecha confirmada: 23 de julio de 2027, un estreno pensado para aprovechar la temporada de verano en cines, considerada la más competitiva y atractiva para los grandes lanzamientos.
De hecho, Disney realizó un ajuste en su calendario para darle espacio al proyecto, retirando un título de Marvel que estaba programado para esa fecha. Esto refleja la importancia que el estudio da al regreso de los personajes de Springfield.
El anuncio de la película no significa el cierre de la serie. Por el contrario, Los Simpson ya está renovada hasta su temporada número 40, que se transmitirá entre 2028 y 2029.
Esto asegura que la familia amarilla continuará en la televisión al menos durante los próximos cuatro años. En otras palabras, la llegada de la película se verá como un complemento al legado televisivo, no como un punto final.
Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, los estudios han revelado algunos datos clave: