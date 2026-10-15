Los Tigres del Norte alzan la voz por las personas migrantes en el Tiny Desk

Este jueves 15 de octubre se presentó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte y uno de los temas que se hicieron presente fue el de las personas migrantes, pues este arranco con la presentación de un trabajador de NPR en el que destacó el papel del grupo de música norteña.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez [...] Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí”, mencionó el empleado antes de que empezaran a cantar “Somos Más Americanos”, uno de sus temas más importantes y que hablan sobre la situación migratoria de millones de personas.

Y es que en ese mismo discurso habló sobre dos momentos que han vivido los migrantes en Estados Unidos:

“Podemos remontarnos a 1848, cuando cambiaron la frontera. Podemos volver a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante la llamada Operation Wetback”, destacó el presentador.

Esta última una de las una iniciativa de Ley que creó Joseph Swing, el entonces director del Servicio de Inmigración y Naturalización, en 1954 que consistía en la deportación masiva. Además de que el término era usado de forma despectiva por las personas que cruzaban la frontera por el Río Bravo.