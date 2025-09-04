Los Tigres del Norte estrenan las ‘Cosas del destino’

Una nueva melodía llega al corazón de los seguidores de la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, con el estreno de “Cosas del destino”, una canción que aborda el sufrimiento que implica el divorcio para una familia, pero principalmente el de los hijos.
Nuevamente, los Jefes de Jefes se convierten en la voz del pueblo al plasmar en música y letra el sentimiento y dolor del mexicano, ahora con este nuevo tema que le canta a la separación, a la pérdida y a las consecuencias de un divorcio.
”Cosas del destino’ ya está disponible en todas las redes sociales y cuenta con miles de visualizaciones.
Una publicación compartida por Los Tigres Del Norte (@lostigresdelnorte)
Amplían su gira
Además del reciente estreno musical, los icónicos Tigres del Norte siguen escribiendo historia con la expansión de su exitosa gira “La Lotería”, que se extiende ahora hasta el año 2026 con una nueva serie de presentaciones por Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, entre otros.
Tras agotar localidades en decenas de ciudades durante 2024 y 2025, la agrupación abre una nueva fase del tour. Respaldados por Zamora Live, la gira 2026 de La Lotería ofrecerá más fechas que combinará los grandes clásicos del grupo con su inigualable narrativa y presencia escénica.
Fechas confirmadas
13 de febrero – Austin, TX – Moody Center
14 de febrero – Dallas, TX – American Airlines Center
21 de febrero – Los Ángeles, CA – Intuit Dome
27 de marzo – St. Louis, MO – The Factory
28 de marzo – Memphis, TN – Orpheum Theatre
3 de abril – Vancouver, Canadá – Queen Elizabeth Theatre
4 de abril – Kennewick, WA – Toyota Center/
24 de abril – Boise, ID – ExtraMile Arena.
25 de abril – Salt Lake City, UT – Delta Center
1 de mayo – Greensboro, NC – First Horizon Coliseum
2 de mayo – Norfolk, VA – Chartway Arena/
15 de mayo – San Juan, Puerto Rico – Coca-Cola Music Hall /
16 de mayo – Santo Domingo, RD – Coliseo Teo Cruz/
22 de mayo – Estero, FL – Hertz Arena /
23 de mayo – Tampa, FL – Benchmark International Arena