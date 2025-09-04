Los Tigres del Norte estrenan las ‘Cosas del destino’

Una nueva melodía llega al corazón de los seguidores de la agrupación sinaloense Los Tigres del Norte, con el estreno de “Cosas del destino”, una canción que aborda el sufrimiento que implica el divorcio para una familia, pero principalmente el de los hijos.

Nuevamente, los Jefes de Jefes se convierten en la voz del pueblo al plasmar en música y letra el sentimiento y dolor del mexicano, ahora con este nuevo tema que le canta a la separación, a la pérdida y a las consecuencias de un divorcio.

”Cosas del destino’ ya está disponible en todas las redes sociales y cuenta con miles de visualizaciones.