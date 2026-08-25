Los Tigres del Norte impulsan semifinal de México Canta en Los Ángeles

Este certamen forma parte de una iniciativa binacional del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música. El proyecto busca impulsar nuevas narrativas musicales que amplíen las historias, identidades y experiencias desde la música mexicana, sin reproducir la apología de la violencia. La propuesta se enmarca en la Estrategia Integral de Atención a las Causas.

La semifinal del programa “México Canta por la Paz y contra las adicciones” 2026 se llevó a cabo en el Orpheum Theatre, de Los Ángeles, California. La conducción estuvo a cargo de Majo Aguilar, quien acompañó a los participantes y compartió sus historias.

Los Tigres del Norte impulsaron la primera semifinal de México Canta 2026 en Los Ángeles, donde Tiffany Galaviz, Joshua Soto y Rosalba Valdez fueron elegidos finalistas. La iniciativa binacional contó con más de 300 mil votos del público el domingo 23 de agosto.

“Más de 300 mil votos muestran que México Canta ya está generando una comunidad alrededor de estas nuevas propuestas. Hoy celebramos a Tiffany, Joshua y Rosalba, pero también a una generación de jóvenes mexicoestadounidenses que está contando sus propias historias, fortaleciendo su vínculo con México y renovando nuestra música desde sus experiencias”, expresó Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

La votación en vivo, realizada mediante la plataforma mexicocanta.gob.mx, permitió a miles de personas de México, Estados Unidos y el mundo elegir a los finalistas. Tiffany Galaviz interpretó “Cosa fina del país”, Joshua Soto cantó “Terco callejero” y Rosalba Valdéz presentó “Por bonita”.

Los Tigres del Norte, agrupación emblemática de la comunidad mexicoestadounidense, fungieron como invitados especiales. Interpretaron su nuevo sencillo “México sigue de pie” y recordaron que su propia historia comenzó en Estados Unidos buscando abrirse camino en la música.

“Nosotros también empezamos de este lado de la frontera con la ilusión de salir adelante sin olvidar nunca de dónde venimos y con un sueño en el corazón”, expresaron Los Tigres del Norte. La agrupación aconsejó a los jóvenes participantes “no se olviden de dónde vienen y nunca dejen de soñar”.

Emmanuel Cortes, joven intérprete de 19 años, también estuvo presente y mostró cómo las nuevas generaciones incorporan sonidos a la música mexicana. Cortes llevó al escenario el tema “Amor” y agradeció la oportunidad de compartir la noche.

En la primera semifinal participaron siete propuestas musicales de jóvenes provenientes de diversas ciudades de Estados Unidos. Los concursantes mostraron diferentes maneras de acercarse a la música mexicana, con composiciones sobre el amor, el desamor, la identidad, las raíces familiares, la migración y el vínculo con México.

Entre los participantes estuvieron Grecia Marín, de Perris, California; Lizandro Espinoza, de Portland, Oregon; Miranda González, de Castle Rock, Colorado; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona, además de los tres finalistas.

El programa intercaló las actuaciones con cápsulas sobre la historia y transformación de la música mexicana en Estados Unidos. Se mostró cómo distintas generaciones de migrantes y artistas han construido un intercambio musical permanente entre ambos países.

La segunda semifinal se realizará el próximo domingo 30 de agosto de 2026, con participantes de México, en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán. La Arrolladora Banda El Limón será la invitada especial en esta etapa.

De ambas semifinales surgirán seis finalistas. El 6 de septiembre, un programa especial permitirá al público seleccionar a una séptima propuesta. La gran final se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México. Las semifinales y la final se transmiten en vivo a través de la red de medios públicos encabezada por Canal 22.