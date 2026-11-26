Con un mensaje de optimismo y una invitación a disfrutar la vida, Los Tigres del Norte presentan “Siempre Para Arriba”, un tema con el que buscan transmitir que, pese a las dificultades, siempre hay motivos para levantarse y seguir adelante.

La agrupación acompaña este lanzamiento con un video en el que muestra una faceta divertida y relajada de sus integrantes, quienes comparten momentos que reflejan el buen humor y la complicidad que los caracteriza.

A través de sus redes sociales, Los Tigres del Norte invitaron a sus seguidores a disfrutar de esta nueva producción audiovisual, disponible en su canal oficial de YouTube.

El mensaje de la canción gira en torno a dejar atrás las opiniones ajenas, aprender de cada caída y mantener una actitud positiva ante la vida, una propuesta con la que el grupo busca cerrar el año transmitiendo energía y motivación a su público.

Mientras presentan este nuevo lanzamiento, los llamados Jefes de Jefes continúan con su gira “Los Tigres del Mundo”, con la que mantienen el contacto con sus seguidores en diferentes escenarios.

El pasado sábado, la agrupación se presentó en el Fox Theatre de Detroit, donde agradeció la respuesta del público y las muestras de cariño recibidas durante el concierto.

“El pasado sábado, el Fox Theatre de Detroit fue testigo de una noche donde la música nos unió. El público hizo sentir su energía de principio a fin. Cada muestra de cariño hizo de nuestra presentación una experiencia inolvidable”, compartieron en sus redes sociales.

Con “Siempre Para Arriba”, Los Tigres del Norte suman una nueva propuesta a su repertorio, mientras mantienen activa su agenda de presentaciones y su cercanía con el público.

Próximas fechas confirmadas (noviembre y diciembre de 2026)

27 de noviembre de 2026: Baltimore, MD — CFG Bank Arena

28 de noviembre de 2026: Long Island / Elmont, NY — UBS Arena

4 de diciembre de 2026: Nashville, TN — Bridgestone Arena

5 de diciembre de 2026: Birmingham, AL — BJCC Concert Hall

12 de diciembre de 2026: San Salvador, El Salvador

19 de diciembre de 2026: Ciudad de Guatemala, Guatemala — Estadio Cementos Progreso