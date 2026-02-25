Los Tigres del Norte presenta ‘La Lotería Tour’ en Baja California

El regreso de Los Tigres del Norte a Baja California ya tiene fecha, sede y contexto definido. Como parte de su gira “La Lotería Tour 2026”, la agrupación se presentará el viernes 10 de abril en el Estadio Nido de las Águilas de Mexicali y, un día después, el sábado 11 de abril, en el Estadio Caliente de Tijuana, en dos conciertos que forman parte de la serie de espectáculos que celebrará en ambas plazas.

La confirmación de estas fechas pone fin a semanas de expectativa entre el público fronterizo, que había reaccionado con entusiasmo ante los primeros indicios del retorno de la agrupación sinaloense.

Ahora, con información oficial, se consolida la presencia de Los Tigres del Norte en dos de los escenarios más representativos del noroeste del país, en una gira que ha sido concebida como un recorrido por su historia musical y por los temas que han marcado a generaciones enteras.

Originarios de Mocorito, Sinaloa, y con más de cinco décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte se mantienen como una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano. Su repertorio, centrado en relatos de migración, identidad, justicia social y vida cotidiana, ha convertido a la banda en un referente cultural dentro y fuera de México. Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, así como una amplia carrera cinematográfica, su vigencia continúa respaldada por una conexión sólida con públicos de distintas edades.

En el contexto fronterizo, estas presentaciones adquieren un significado particular. Tijuana y Mexicali han sido históricamente territorios donde las historias narradas por la banda encuentran eco directo en la experiencia cotidiana de miles de personas. El “La Lotería Tour 2026” retoma esa dimensión simbólica y la traduce en un espectáculo que combina nostalgia, actualidad y una puesta en escena diseñada para recintos de gran formato.

La gira no solo propone un repaso por los éxitos que consolidaron a Los Tigres del Norte como cronistas musicales del pueblo, sino también un diálogo con las nuevas generaciones que han incorporado su música como parte de su identidad cultural. Cada concierto se perfila como un encuentro intergeneracional, donde convergen memoria, emoción y celebración colectiva.