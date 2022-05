$!Los Tucanes de Tijuana llegarán con su Tucanes Time el 1 de julio a Guasave

En conferencia de prensa para presentar este concierto, Juárez Cervantes aclaró que no será un baile, por lo que los asistentes tendrán su butaca o su mesa desde donde podrán disfrutar de las canciones de Panchito Arredondo y Los Tucanes de Tijuana.

“Tenemos un aforo de 5 mil 100 personas. Nos sentimos muy halagados con la respuesta que tenemos para este evento, muy bien va la venta para el evento, que aprovechen sus boletos, porque son 5 mil 100 lugares nada más”, dijo.

Aclaró que no hay restricciones para el tema de los corridos, por lo que Los Tucanes de Tijuana podrán definir su repertorio sin restricciones.

“En el tema de corridos, no tenemos ahorita restricciones, no hay ningún problema, vamos a dejarlo a los artistas, traen su show ya armado y vamos a dejarlos ser, no hay limitantes, hasta el momento no tenemos ninguna disposición de parte de las autoridades, seríamos muy respetuosos en ese tema, pero ahorita estamos completamente abiertos”, manifestó.

Melisa Angula, representante de una de las empresas organizadoras, detalló que la venta de boletos está disponible en la tienda de souvenirs de los Algodoneros de Guasave que se ubica en el estadio Kuroda Park, en la tienda Kuroda y en línea a través de www. boletomovil.com.

El costo de los boletos va desde 400 pesos en zonas elite, platino y para personas con capacidades diferentes, hasta 2 mil pesos en cabina prémium. Hay a la venta mesas VIP para cuatro personas con un costo general de 8 mil pesos.

Panchito Arredondo, quien será el telonero en el concierto de los intérpretes de Mi amor platónico, Mundo de amor y El Tucanazo, expresó la importancia que tiene para su carrera la oportunidad de abrir este concierto.

“Es muy importante para mí, es algo muy grato, ya nos había tocado trabajar con ellos anteriormente en eventos privados, pero públicamente es totalmente diferente y me siento muy feliz, contento y emocionado, porque sé que en Guasave siempre he tenido muy buen recibimiento de la gente”, manifestó.

Para la organización de este concierto se ha sumado el club Algodoneros de Guasave, ya que pondrá el escenario y para proteger el terreno de juego sintético se colocará un portapiso que ya fue rentado, explicó Luis Fernando García, director general del club de beisbol.

Fue en 2002 la primera y única ocasión que Los Tucanes de Tijuana se han presentado en Guasave y en la agenda del Tucanes Time es la única ciudad de Sinaloa que visitarán.