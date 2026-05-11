‘Los vamos a extrañar mucho’ concluye BTS sus tres conciertos en México

El grupo surcoreano BTS cerró su gira “Arirang” en la Ciudad de México luego de tres exitosos conciertos en los que logró reunir a más de 180 mil fans.

El último de ellos fue el domingo 10 mayo, en donde interpretaron los temas de su más reciente álbum de estudio ‘Arirang’, sus más grandes éxitos y dos canciones sorpresa.

En el cierre, Suga sorprendió con un mensaje en el que propuso que la próxima visita del grupo en 2027 sea en un estadio más grande.

“Tengo entendido que así como llenaron este estadio, tenemos muchas personas afuera, ¿tenemos algún estadio más grande en México?, entonces la próxima vez que regresemos iremos a ese lugar, de verdad me divertí muchísimo en estos días y me llevo buenos recuerdos, de verdad muchas gracias”.

Durante tres días, el perímetro del Estadio GNP se convirtió en una sección “alternativa” para disfrutar de los conciertos.

En el cierre de los tres conciertos, fue de más emotivo por las canciones sorpresa que incluyeron: “Airplane pt. 2”, que narra el ascenso de BTS a la fama mundial, mencionando explícitamente a la Ciudad de México y al mariachi en su letra.

Namjoon, líder de la banda, recordó que Spring day fue la última canción que cantaron en 2017, esta es una canción emotiva yd e de esperanza, conocida por retratar el dolor de extrañar a alguien, pero manteniendo la esperanza de volver a verlo.

En el contexto del cierre de la gira en México, simboliza la despedida temporal y la promesa de un reencuentro entre la banda y sus fans.

En el cierre de su gira, uno de los mensajes más emotivos los dio J-hope.

“Visité México después de mucho tiempo, siento que la pasión de ustedes es increíble, no puedo olvidar toda su pasión desde el Palacio Nacional, y todo el ambiente que me mostraron los tres días, estoy muy agradecido de todo el cariño que nos han brindado, los voy a extrañar muchísimo, tenemos que regresar, de verdad muchísimas gracias”.

En español, Jungkook agradeció la estancia.

“Gracias a ustedes, estos tres días me hicieron muy feliz, estuve tan feliz que no quiero irme, voy a extrañarlos muchísimo hasta que volvamos a vernos, definitivamente voy a volver, así que espérenme por favor, los amo”.

Namjoon aseguró que las armys mexicanas son las mejores.

“Ustedes fueron los mejores, ¿qué más puedo decir?, nunca los olvidaremos, no se olviden de nosotros tampoco, México es el mejor, volveremos, los amamos”.

Jin recordó todo lo que le gustó de México.