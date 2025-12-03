Louis Vuitton reúne a J-Hope de BTS, Lisa de Blackpink y Felix de Stray Kids

Louis Vuitton reunió a las estrellas del kpop J-Hope de BTS, Lisa de Blackpink y Felix de Stray Kids en el Visionary Journey.
Las estrellas posaron en la alfombra roja mostrando cercanía entre los artistas K-Pop, en un encuentro que se viralizó en las redes sociales.
Las recientes publicaciones del prestigioso evento de la marca de moda muestra a los embajadores asiáticos, reuniendo a personalidades como Hoyeon, Shi Min Ah, Felix, Lisa, J-Hope, Jun Ji-hyun y Gong-Yoo, interactuando entre ellos.
Imágenes y videos de las famosas estrellas se muestran bailando y riendo juntos.
Felix vistió un look totalmente blanco, Lisa apareció con un conjunto de transparencias elegante en blanco con líneas negras y J-Hope lució un look casual en tonos marrones con zapatos rosa y lentes oscuros.
“Nos encanta ver cómo los iconos colisionan así”, “LV realmente eligió que reunir al trío de jefes finales, J-Hope, Lisa y Felix en un solo cuadro es increíble”, “Me encanta ver las interacciones entre los ídolos. Simplemente no entiendo por qué hay fans tóxicos”.