Louis Vuitton reúne a J-Hope de BTS, Lisa de Blackpink y Felix de Stray Kids

Louis Vuitton reunió a las estrellas del kpop J-Hope de BTS, Lisa de Blackpink y Felix de Stray Kids en el Visionary Journey.

Las estrellas posaron en la alfombra roja mostrando cercanía entre los artistas K-Pop, en un encuentro que se viralizó en las redes sociales.

Las recientes publicaciones del prestigioso evento de la marca de moda muestra a los embajadores asiáticos, reuniendo a personalidades como Hoyeon, Shi Min Ah, Felix, Lisa, J-Hope, Jun Ji-hyun y Gong-Yoo, interactuando entre ellos.