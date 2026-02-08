‘Love to be loved’, el nuevo tema que lanzan The Warning y Carín León

La banda mexicana The Warning y el cantante sonorense Carín León estrenaron el sencillo y video musical Love To Be Loved, una colaboración que mezcla rock, pop y tintes country. El tema ya está disponible en plataformas digitales y marca la primera participación de Carín León en una canción interpretada completamente en inglés. El lanzamiento llega previo a San Valentín y forma parte de una serie de proyectos que la agrupación prepara para este 2026, luego de un año de crecimiento internacional.

Las integrantes de The Warning, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, coescribieron el tema junto a Teddy Swims, Rob Grimaldi, Anton DeLost, Boy Matthews y Neil Ormandy, mientras qye la producción estuvo a cargo de Grimaldi y DeLost, detalla elimparcial.com En un comunicado, la banda señaló que la canción representa una oportunidad para explorar nuevos sonidos y fusionar géneros. “Como banda de rock, es algo completamente distinto para nosotras y una oportunidad para explorar nuevos sonidos”, compartieron.