‘Love to be loved’, el nuevo tema que lanzan The Warning y Carín León

La banda mexicana The Warning y el cantante sonorense Carín León estrenaron el sencillo y video musical Love To Be Loved, una colaboración que mezcla rock, pop y tintes country.
El tema ya está disponible en plataformas digitales y marca la primera participación de Carín León en una canción interpretada completamente en inglés.
El lanzamiento llega previo a San Valentín y forma parte de una serie de proyectos que la agrupación prepara para este 2026, luego de un año de crecimiento internacional.
Las integrantes de The Warning, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, coescribieron el tema junto a Teddy Swims, Rob Grimaldi, Anton DeLost, Boy Matthews y Neil Ormandy, mientras qye la producción estuvo a cargo de Grimaldi y DeLost, detalla elimparcial.com
En un comunicado, la banda señaló que la canción representa una oportunidad para explorar nuevos sonidos y fusionar géneros. “Como banda de rock, es algo completamente distinto para nosotras y una oportunidad para explorar nuevos sonidos”, compartieron.
El sencillo destaca por ser la primera colaboración de Carín León en inglés. El cantante sonorense expresó que trabajar con la agrupación mexicana representa un proyecto relevante para la música nacional.
“Me siento honrado de colaborar con artistas con proyectos importantes para la música y la cultura mexicanas”, señaló.
La banda The Warning tendrá presencia durante las actividades del Super Bowl como invitadas especiales de NFL México, lo que forma parte de su agenda internacional en 2026.
El lanzamiento de Love To Be Loved abre una nueva etapa para The Warning, que continúa expandiendo su presencia internacional y explorando colaboraciones fuera del rock tradicional.
La banda adelantó que este sencillo es solo el inicio de más proyectos para 2026.