Más tarde, la estrella de cine fue vista dentro del lugar con su esposa Tracy Pollan y el cantante mejor conocido por su canción Crash Into Me, de acuerdo a información de Vanguardia.com

Fox se retiró oficialmente de la actuación a fines del año pasado cuando su batalla contra la enfermedad de Parkinson se vuelve más dura.

"La creciente disminución de mi capacidad para asimilar palabras y repetirlas palabra por palabra es solo la última onda en el charco", escribió el actor en sus memorias, No Time Like The Future. Su esposa, por otro lado, todavía está activa en la industria, aunque no ha tenido muchos roles recientemente.