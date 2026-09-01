Lucero celebra sus 57 años y supera los tres millones de reproducciones en YouTube

Lucero celebró sus 57 años rodeada de su familia, sus hijos y el cariño de sus seguidores, en una etapa en la que también mantiene vigente su regreso a la música mexicana con el sencillo “Fuertes Declaraciones”.

La cantante compartió en sus redes sociales un mensaje con motivo de su cumpleaños, celebrado el 29 de agosto, en el que agradeció las muestras de cariño y aseguró sentirse plena y feliz por llegar a un año más de vida.

“Agradecida con la vida. Plena, feliz y encantada con todos los regalos tan bellos que recibo a cada momento”, escribió la intérprete, quien destacó que pasó la celebración junto a las personas que ama y sus hijos.

“Estoy tan contenta de cumplir años con salud y rodeada de las personas que amo, al lado de mis hijos que me llenan de risas y amores”, agregó.

De acuerdo con información publicada por Infobae, Lucero llega a esta nueva etapa con la promoción de “Fuertes Declaraciones”, tema que estrenó el pasado 30 de julio y que fusiona el mariachi tradicional con elementos de tumbado y ritmos sierreños.

El medio reportó que el video oficial ya había superado los tres millones de reproducciones en YouTube.

El lanzamiento también estuvo acompañado por una presentación sorpresa en la Central de Abastos de la Ciudad de México, donde la artista interpretó el tema acompañada de mariachi, encuentro que posteriormente tuvo amplia repercusión en redes sociales.

Sin embargo, su agenda en México tuvo modificaciones, luego de que la presentación que Lucero tenía programada para el 5 de septiembre en Los Mochis, fue cancelada, al igual que la fecha del 3 de septiembre en Hermosillo, Sonora.

La promotora Uno Más Producciones atribuyó la suspensión a causas de fuerza mayor y deslindó de responsabilidad a la cantante, los recintos y la boletera.

Actualmente, la intérprete continúa con su actividad artística y, además de sus presentaciones del “Siempre Contigo Tour”, prepara una nueva etapa de conciertos junto a Yuri, con quien volverá a compartir escenario en una gira que reunirá a dos de las voces femeninas más reconocidas de la música mexicana.

A esto se suma el lanzamiento de “Conexión Mexicana”, álbum de mariachi que llegará en febrero de 2027 y que contará con colaboraciones, entre ellas las de Majo Aguilar, Joss Favela y Los Ángeles Azules.