Lucero lamenta salida de Yahir de ‘La Casa de los Famosos México’

La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México generó reacciones entre distintas figuras del espectáculo, entre ellas Lucero, quien manifestó su sorpresa y respaldo al cantante a través de su cuenta de X.

Luego de que durante la gala del jueves 1 de octubre se anunciara que Yahir quedaba fuera de la competencia, al ocupar el sexto lugar, la intérprete publicó un breve mensaje dirigido a su colega.

“Pues con la salida de Yahir ya no tengo para qué ver la tele...”, escribió Lucero en X, etiquetando al cantante en su publicación.

La reacción de la cantante se sumó a la de otras personalidades que también habían mostrado su apoyo al exintegrante de La Academia durante los días previos a la eliminación.

Yahir permaneció alrededor de 10 semanas dentro de la casa y se quedó a pocos días de la gran final. Tras conocer la decisión del público, el cantante se despidió de sus compañeros y aseguró que se iba contento por la experiencia que vivió durante su participación.

Su salida ocurrió luego de enfrentarse en la votación con Karina Torres por el último puesto disponible rumbo a la final. Con su eliminación, la competencia quedó reducida a cinco finalistas.

Además de Lucero, figuras como Andrea Legarreta y Gala Montes reaccionaron en redes sociales al resultado. Legarreta calificó la eliminación como “Absurdo”, mientras que Gala Montes manifestó su sorpresa y recordó que quería que Yahir ganara la competencia.

La participación de Yahir también contó con muestras de respaldo de otros artistas, entre ellos, Lupita D’Alessio, Mijares, Lucero Mijares, María León, Carín León, Carlos Rivera y Kalimba, quienes en distintos momentos hicieron llamados para apoyar al cantante mediante las redes sociales.

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se encuentra en su recta final y la gala definitiva está programada para este domingo 4 de octubre.