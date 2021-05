Por otro lado, Lucerito se quedó con sus padres por unos momentos más y cantó junto a ellos algunas canciones como Gloria a ti, una canción que siempre canta a dueto con su madre, entre otros temas.

Además, la pequeña artista tuvo la oportunidad de cantar como solista, teniendo a sus padres como coristas, interpretando con toda maestría el icónico tema This will be, demostrando que ha nacido para cantar.

Aunque por el momento Lucero y Mijares han dejado en claro que no hay planes para un lanzamiento artístico oficial de sus hijos, sí reconocen las grandes capacidades y talentos de sus hijos, quienes desde muy pequeños han demostrado su amor por la música, pues además crecieron entre escenarios y tras bambalinas, por lo que no se podría esperar menos de ellos.

Así lo reveló el mismo Mijares hace unos días, dejando en claro que la música es un elemento muy especial en la vida de sus hijos.

“Tanto José como La Beba, la música es importante para ellos en todo momento, a la hora que se bañan, a la hora que comen, a la hora que van en el coche...”, dijo el cantante en entrevista con el programa De Primera Mano.