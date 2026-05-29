Luis Ángel ‘El Flaco’ hace historia con concierto en altamar

En medio del mar, rodeado de yates, lanchas y decenas de seguidores que cantaron cada canción desde sus embarcaciones, Luis Ángel “El Flaco” escribió una página inédita en la historia del entretenimiento local al encabezar el primer concierto realizado en altamar en Mazatlán.

“Están haciendo historia porque es el primer concierto que se hace en altamar”, expresó el cantante al iniciar el evento denominado “Concierto en el Mar”, realizado frente a la Isla Venados y organizado por el artista y la Agencia LAM.

La experiencia reunió a más de 60 embarcaciones que se congregaron para disfrutar de una tarde diferente, donde la música de banda se fusionó con el paisaje del Pacífico y el ambiente festivo que caracteriza al puerto.

El espectáculo arrancó con el emblemático “Corrido de Mazatlán”, tema que encendió el ánimo de los asistentes.

Después llegaron canciones como “El Sangoloteadito”, “Acábame de matar”, “Cruz de madera” y “Suspiros”, interpretaciones que fueron coreadas por los presentes mientras las embarcaciones se mantenían alineadas frente al escenario flotante.

“El Flaco” se mostró cercano a su público, saludó a turistas y familias que seguían el concierto desde distintos puntos del mar, dedicó palabras a sus padres, especialmente a su madre, quien estuvo presente en el evento, y agradeció a quienes viajaron desde comunidades como Concordia, Mesillas e incluso desde otros estados para acompañarlo.

El cantante también aprovechó para reconocer el trabajo de las autoridades marítimas y municipales, así como la logística desplegada para garantizar la seguridad del evento.

En repetidas ocasiones pidió a los asistentes seguir las recomendaciones de Capitanía de Puerto y evitar conductas de riesgo para que la celebración transcurriera sin incidentes.

“Este concierto tiene mucha logística, tiene mucho rollo, pero créanme que está valiendo la pena”, comentó.

Uno de los momentos especiales llegó cuando invitó al escenario a Roberto Júnior para interpretar “El coco no”, “Provócame” y “Le quitó lo fresa”, mientras que más adelante se sumaron figuras como Héctor Casanova, conocido como El Faisán, quien cantó “Sepa la bola” y “Pelotero a la bola”.

La fiesta continuó con éxitos como “Ando bien pedo”, “Hasta la miel amarga”, “Tragos de amargo licor”, “Golpes en el corazón”, “Qué a toda madre”, “La yaquesita”, “La cumbia del río”, “La peinada”, “30 cartas” y “Mi último deseo”.

Otro de los momentos más celebrados ocurrió cuando llamó a Toño Lizárraga para cantar juntos temas como “Derecho de antigüedad”, “Me pegó la gana” y “Leña de pirul”, provocando la ovación de los asistentes.

Además de la música, hubo espacio para hablar de sueños y metas, ya que ante el público reunido en el mar, Luis Ángel compartió cuál considera el mayor reto de su carrera artística.

“Yo tengo un sueño enorme, muy grande, y ese sueño se llama Plaza de Toros México”, confesó.

El intérprete anunció que el próximo 14 de noviembre buscará cumplir ese objetivo con una presentación en el emblemático recinto de la Ciudad de México, un desafío que calificó como el más importante de su trayectoria.

“Va a ser un evento increíble, el mayor reto en la carrera de su amigo Luis Ángel ‘El Flaco’. Y yo sé que ese reto no lo puedo superar si no es con ustedes, con mi gente y con mi público”, expresó.

Además, adelantó que ya tiene confirmada la participación de Joss Cuen y Jorge Medina, aunque aseguró que aún prepara más sorpresas para esa fecha.

La recta final del concierto mantuvo el entusiasmo con temas como “El caminante”, “La guarecita”, “Mi ranchito”, “La cuichi”, “El amor no fue pa’ mí” y “El sinaloense”, que convirtió el mar en una gigantesca pista de baile flotante.

Antes de despedirse, el cantante anunció que buscará repetir la experiencia el próximo año, luego del éxito obtenido en esta primera edición de la llamada Fiesta en el Mar.

El cierre llegó con una nueva interpretación de “Mi último deseo”, canción que puso punto final a una tarde histórica para Mazatlán, donde la música regional mexicana encontró un escenario inédito y donde Luis Ángel “El Flaco” confirmó que, mientras cumple sueños sobre el mar, mantiene la mirada puesta en conquistar la Plaza de Toros México.

Antecedente

Cabe recordar que este concierto en altamar tuvo un primer intento hace algunos meses, pero no pudo concretarse debido a las condiciones climáticas, situación que obligó a los organizadores a reprogramar la actividad para garantizar la seguridad de los asistentes y de las embarcaciones participantes.

Lejos de desanimarse, “El Flaco” mantuvo firme su compromiso de llevar adelante el proyecto, que finalmente se materializó este viernes frente a la Isla Venados con una convocatoria que reunió a más de 60 embarcaciones, convirtiéndose en un acontecimiento sin precedentes en Mazatlán y marcando un hecho histórico para los espectáculos realizados en el mar.