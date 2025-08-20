$!Luis Ángel ‘El Flaco’ ofrece concierto en el mar, frente a las tres islas en Mazatlán

Un espectáculo inédito se vivió en el puerto, donde Luis Ángel “El Flaco” convirtió las olas en su escenario al presentar su concierto “Fiesta en el mar”, donde reunió a cientos de personas en un formato nunca antes visto dentro de la música regional mexicana.

Fiel a su estilo innovador y cercano con su público, el intérprete mazatleco decidió transformar un catamarán en su escenario flotante, equipado con bocinas de alta calidad, iluminación y la presencia de su agrupación completa, con el objetivo de qué la música se escuchara con fuerza y nitidez en mar abierto.

De esta forma se consiguió que la experiencia se sintiera como un concierto de gran formato, pero a su vez contando con el Océano Pacífico y las tres islas como escenario natural.

Convocados a través de las redes sociales del artista, el público no se hizo esperar y cientos de personas llegaron en distintas embarcaciones, desde catamaranes turísticos, yates privados, jetskis, kayaks, entre otros vehículos maritimos, para así, converger en la zona de tres islas y ser parte de la fiesta inédita.

Incluso, hubo aquellos que optaron por disfrutar del espectáculo, desde la isla del medio, la cual se convirtió en un mirador improvisado, desde el cual locales y turistas pudieron ser testigos de esta inolvidable presentación.

Durante esta presentación, “El Flaco” interpretó sus más grandes éxitos como “Y si se quiere ir”, “La ley de la vida”, “Mi último deseo”, “Hasta la miel amarga”, así como sus más recientes sencillos como “Recuérdalo bien”, “Que se entere de una vez” y “Me saqué la lotería”.

Acompañándolo en su concierto, estuvieron los cantantes Roberto Junior y Luis Alfonso Partida “El Yaki”, con quienes cantó temas como “El Coco no”, “Si te vas” y “Mi ranchito”, elevando los ánimos de los asistentes a este espectáculo.

Les cae la tormenta

La fiesta concluyó antes de tiempo cuando la naturaleza se hizo presente, ya que justo cuando la energía alcanzaba su punto más alto, un aguacero, fuertes vientos y tormenta eléctrica azotó Mazatlán y la zona de mar, obligando a detener la presentación antes de lo previsto y dispersó rápidamente las embarcaciones que rodeaban en el lugar.