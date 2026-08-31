Luis chaparro eliminado de La Casa de los Famosos México

El influencer puso fin a su recorrido en la cuarta temporada del programa, tras una semana intensa marcada por nuevas confrontaciones y el desarrollo de estrategias entre los concursantes. La decisión final fue tomada por la votación de la audiencia.

Luis Chaparro fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 este domingo 30 de agosto, luego de que el público decidiera finalizar su participación en el popular reality de televisión. Se enfrentó a otros cuatro nominados.

Cada semana, los habitantes de La Casa de los Famosos México se someten a un proceso de nominación, donde el público vota para decidir quién permanece y quién abandona la competencia. Este ciclo semanal culmina con una gala de eliminación en vivo.

La placa de nominados para esta gala estuvo conformada por Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Gema Garoa y Karina Torres. Inicialmente, seis habitantes estaban en riesgo, pero Brianda Deyanara logró salvarse en una dinámica previa.

Durante la gala de eliminación, los concursantes fueron informados uno a uno sobre la decisión del público. Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia fueron los primeros en asegurar su permanencia en el programa.

Posteriormente, Karina Torres y Gema Garoa también recibieron el respaldo de la audiencia, garantizando una semana más dentro de la casa. Luis Chaparro fue el último en conocer el resultado.

Finalmente, Chaparro obtuvo el menor número de votos del público, lo que resultó en su salida de la competencia. Aunque había logrado mantenerse en el reality durante varias semanas, esta vez no superó la votación.