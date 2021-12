Luis Cuni quiere conquistar el regional mexicano

Luis Cuni divide su día a día entre sus dos grandes pasiones; la medicina y la música. Sin embargo, con la llegada del Coronavirus su trabajo en la salud ocupó todo su tiempo y tuvo que dejar de lado las letras y los acordes.

Los días de plena pandemia, en 2020, para Luis eran agotadores, pero sobre todo impactantes al ver a muchos pacientes perder la batalla contra el Coronavirus. Ese cambio lo alejó aún más de sus actividades como cantante, pero le abrió una puerta que había estado esperando desde hace varios años: que un cantante del regional mexicano le grabara uno de sus temas.

Esa oportunidad llegó con un concurso Internacional de Composición e Interpretación México en ti, donde su canción se enfrentó a otras 500 y resultó ganadora. Uno de los premios del concurso, además de dinero en efectivo, fue que Carlos Sarabia, ex vocalista de bandas como El Recodo y La Adictiva, grabaría de manera profesional ese tema, y lo presentaría como sencillo, proyecto que se va a concretar en enero .

“Primero nos llamaron, a los cinco finalistas, cinco de 500, y fuimos a comer con los organizadores, luego me volvieron a llamar para darme la noticia de que ya había ganado, y en realidad, ya me sentí ganador de solo estar en los primeros cinco. Ganar fue el plus, saber que Carlos Sarabia eligió el tema, y le que gusto ”, dijo Luis Cuni en una entrevista con Noroeste.

El cantante explica que además de ese tema, a Carlos Sarabia también le gustó otra canción que mando como propuesta, pero está esperando a ver que pasará con el primer corte.

Desde luego, está consciente de que esta es un puerta que se le abre a un género que está llevando la batuta en el mundo de la música, el más escuchado junto al reguetón en Latinoamérica, y también sabe que puede llegar a otros exponentes de este .

Por el momento tomó la decisión de pausar sus actividades como cantante, para darse cuenta de tiempo de escribir. Pero ya prepara dos temas que estarán disponibles en febrero de 2022. Estos temas hablarán de amor y desamor.

Una cancion de esperanza

Su contacto con el Covid le movió muchas fibras sentimentales, pero no quiso componer un tema con esa temática, pues fue tanto el impacto que no quiso que además de afectar sus labores como doctor, también se vieran contaminados sus procesos artísticos.

En su lugar tiene en la mira componer un tema que hable de la vida, de “aprovechar los momentos, pues me di cuenta que la vida se puede ir en abrir y cerrar de ojos, y quiero que así como yo me di cuenta, con mi canción la gente cambie su chip ”.

