Aun y cuando Luis Felipe Tovar tiene una amplia trayectoria en el cine y el teatro mexicano, la popularidad en la televisión no fue fácil, dado que no cumplía con los estereotipos de belleza que requería Televisa para ciertos papeles.

“Yo esperaba desesperadamente tener la pantalla de la televisión, me hacía falta eso para poder mostrar mi trabajo como actor. No me la daban por los estereotipos. Porque solamente existía Televisa, ahora estoy trabajando en televisa, mira como da vueltas la vida”, compartió el actor en entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Tovar entró a la televisión cuando tenía 20 años de carrera como actor en cine y en teatro, pero que aun así no era suficiente para estar en la pantalla chica.

Algo que le encantaba y que asegura que si uno no estaba en televisión no era nadie porque la gente va poco al teatro y el cine en aquellos entonces tampoco estaba en su mejor época.

El actor explicó que los estereotipos truncaron muchas oportunidades que se le ofrecieron, pero que él nunca se dejó vencer por ellos, ya que confiaba plenamente de sus habilidades y atributos que llevarían a destacar.

“Eran los estereotipos del galán, eran clones y yo no entraba en ese perfil. Ni siquiera me invitaban. Perdí muchos trabajos- por no ser guapo- también uno se ve en el espejo, yo decía obviamente yo no tengo nada que ver con este perfil físico, pero tengo otras habilidades que este hombre con ese perfil físico no va a tener. Tengo mayor nivel de entrenamiento y mi forma es más auténtica porque los estereotipos se replican de una manera muy extraña donde se confían en que la belleza va a dar todo”, declaró Tovar.