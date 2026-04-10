Luis Fonsi se pone salsero, lanza tema junto a Feid, titulado ‘Cambiaré’

Cambiaré es una canción romántica que habla de un hombre consciente de no ser perfecto, pero dispuesto a cambiar con tal de recuperar al amor de su vida. Siguiendo la trama del sencillo expuso su postura sobre cambiar por amor.

Fonsi asegura que quería darle “un sabor diferente” a la canción y admitió que siempre ha admirado el trabajo de Feid, además de considerar que los tipos de voz de ambos combinan bien.

El cantante puertorriqueño habló del estreno del primer sencillo de su nuevo disco en el que continúa trabajando. “Diría que la canción me llegó de una manera accidental, simplemente la idea me vino en el momento. Quería incursionar en la salsa, entonces lo natural era hacerla con un salsero, pero también quería sorprender, no me gusta lo obvio”, dijo.

La mente detrás del éxito de 2017 Despacito el cual compartió con Erika Ender y Daddy Yankee está de regreso. Luis Fonsi estrenó su sencillo “Cambiaré” para el cuál se pone salsero al lado de Feid.

“No estoy calificado para dar consejos de amor, desde mi humilde punto de vista considero que es bueno cambiar si es para bien, siento que cambiar es una palabra muy drástica, pero un cambio puede ser desde la mentalidad para seguir en búsqueda de la felicidad. En mi caso, sí he llegado a cambiar pero todo el mundo es diferente”, compartió el cantante que desde 2014 está casado con la modelo española Águeda López.

A sus 47 años, el cantautor mantiene una vida tranquila junto a su esposa e hijos, estabilidad que se refleja en su música aunque tampoco le impide experimentar como con su más reciente canción, señala milenio.com

“Soy una persona que no hace cambios bruscos, pero sigo evolucionando, voy probando cosas, quedarse en un mismo lugar no es bueno pero uno trata de seguir conservando esa esencia, nunca la he traicionado pero sí he evolucionado, por la edad, por ser padre, cláramente han cambiado cosas”, reflexionó.

“Mi esencia está en mi voz y mis letras, aunque esté explorando un nuevo género siempre se ha dado con mucha libertad”, precisó.

Reiteró que no quiere sentirse estancado en un solo estilo de música, aunque aclaró que el reciente tema salsero no significa que cambiará de género musical de manera definitiva, incluso adelantó que en su nuevo álbum hay muchos subgéneros, pero todos dentro del pop latino que lo caracteriza.

“Va a ser un disco pop que cubrirá bastante, el pop es un género muy amplio, en algunas canciones incluso verán la influencia caribeña, aún continúo trabajando en ello”.

Aún no hay título del álbum puesto que “falta mucho” para terminarlo, pero a sus 28 años de carrera se encuentra entusiasmado por el camino que aún le queda por recorrer.