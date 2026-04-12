Luis Fonsi sorprende a conductor de aplicación

Un conductor de una aplicación vivió el momento más surrealista de su jornada laboral al encontrarse cara a cara con Luis Fonsi.

El intérprete de “Despacito” decidió dejar de lado las camionetas blindadas por un momento y solicitó un servicio de transporte privado como cualquier mortal.

Lo que comenzó como un trayecto común terminó convirtiéndose en un video que ya acumula millones de reproducciones en TikTok.

El video se ha vuelto tan viral y ya acumula más de cinco millones de reproducciones y cientos de comentarios en los que aseguran que no solo el cantante fue afortunado, sino que también Luis Fonsi, pues Richy Mx, se ha convertido en un famoso influencer al compartir sus experiencias como chofer en redes sociales y su amabilidad ante cualquier situación.

En el video compartido en redes sociales por el tiktoker @richy_mx_ quien conocido por su generosidad y carisma, se observa el instante en que él se percata de la identidad de su pasajero.

La cámara capta la expresión de incredulidad del hombre, quien entre risas nerviosas y una mirada de asombro total, no puede creer que el mismísimo Fonsi esté sentado en su asiento trasero.

“¿De dónde eres?”, preguntó el conductor, “De Puerto Rico, ¿conoces?”, dijo Luis Fonsi “¿Qué andas haciendo por acá? Al que creo que conozco es a ti, dime si me estoy equivocando, te pareces a un cantante, ¿eres Luis Fonsi? ¡No manches, no manches! Ya me puse nervioso”, dijo el chofer.

Lejos de mostrarse distante, el cantante puertorriqueño reaccionó con la sencillez que lo caracteriza. Con una gran sonrisa, Luis Fonsi saludó al conductor y bromeó con la situación, permitiendo que el hombre grabara el clip. La química fue inmediata, y la humildad del artista fue lo más comentado por los usuarios de la plataforma.

Lo que hizo que este video se hiciera viral no fue solo la presencia del artista, sino la autenticidad del conductor. Su emoción genuina representa el sueño de cualquier fan, tener a su ídolo a pocos centímetros en un entorno tan cotidiano como un automóvil.

Muchos usuarios destacaron que, a pesar de su fama internacional y los récords de ventas, Luis Fonsi mantiene los pies en la tierra y no tiene problema alguno en convivir de cerca con su público de la manera más natural posible.

“Mejor conductor no le pudo tocar”. ”¡El conductor se emocionó! Hasta Luis Fonsi se emocionó, no inventen. ¿Qué probabilidad había de que eso pasara y pasó, qué suerte”, ”Mejor bienvenida imposible, con el carisma y amabilidad que caracteriza a los mexicanos”.